Spannende Einblicke bei einem Tag am Münchner Flughafen

Die Faszination Luftfahrt lässt sich in München hautnah erleben. Im Besucherpark erfährt man spannende Fakten über den Airport-Betrieb. Für Kinder gibt es eine besondere Attraktion.

Der Flughafen München ist eine Stadt für sich. Restaurants, Cafés, Hotels, Ärzte, Einkaufsmöglichkeiten, Banken – alles ist vorhanden. Doch während Besucher in anderen Städten länger verweilen, dient der Flughafen meist „nur“ als Absprungbrett in den wohlverdienten Urlaub oder zur Geschäftsreise. Machen Sie es doch einmal anders und erkunden Sie Münchens Tor zur Welt während eines Tagesausflugs.



Der Umzug des Münchner Flughafens von Riem ins Erdinger Moos im Jahr 1992 war eine logistische Meisterleistung. Es ist fast unvorstellbar, aber in nur einer Nacht wurde der komplette Flugbetrieb reibungslos mithilfe von hunderten Lkws und tausenden Helfern an seinen neuen Standort verlegt. Solche und ähnliche spannende Fakten erfährt man in der Ausstellung am Besucherpark, der dank eigener S-Bahnhaltestelle und angrenzendem Parkplatz gut erreichbar ist. Für Kinder steht ein riesiger Spielplatz zur Verfügung, der ganz dem Motto „Fliegen und Verreisen“ gewidmet ist. Wo sonst kann man schon vom Tower hinunterrutschen? Wer es etwas ruhiger angehen lassen will, findet gleich nebenan einen Minigolfplatz.

Füttert das Fernweh: der Besucherpark des Münchner Flughafens Foto: Flughafen München

Der Besucherhügel bietet eine fantastische Rundumsicht auf den Flughafen und seine zwei Start- und Landebahnen. Es sind genügend Sitzgelegenheiten vorhanden, um länger zu verweilen. Am Fuße des Aussichtshügels kann man drei Verkehrsflugzeuge aus vergangenen Tagen bewundern, die nach der derzeit stattfindenden Renovierung auch wieder innen zu bestaunen sind. Die Junkers Ju 52 – Tante Ju genannt, die in den 1930er-Jahren in Betrieb genommen wurde und hier ihre Rente verbringt, verleiht dem Restaurant am Besucherpark seinen Namen.

Die Airport-Tour in München ist der Höhepunkt

Das Highlight ist jedoch sicherlich die Airport-Tour, für die Sie vorab online Plätze reservieren sollten. Vor der etwa einstündigen Busfahrt vorbei an zahlreichen Flugzeugen, der Flughafenfeuerwehr, Hangars und Privatjets muss jeder Besucher durch den Sicherheitscheck – man kommt schließlich besonders nah heran an den Flugbetrieb. Die Tour wird mit interessanten Informationen und amüsanten Anekdoten aus dem Flughafenalltag untermalt. Oder wussten Sie schon, dass der A380 nicht in den Münchner Hangar passt und wie das Problem gelöst wurde? Wer nun noch Lust hat, den Besucherpark zu verlassen, kann die Aussichtsterrasse im Terminal 2 besuchen, von der aus bei gutem Wetter sogar die Alpen sichtbar sind. Im „Airbräu“ kann man den Tag ausklingen lassen. Denn wie es sich für einen Flughafen in der bayerischen Landeshauptstadt gehört, wird hier sogar Bier gebraut, bei der Eröffnung war dies weltweit einzigartig.

Nach einem Tag am Flughafen München ist man zumindest gedanklich mehrmals verreist und kann wunderbar in Fernweh schwelgen. Nebenbei wächst das Verständnis für die Abläufe und Nebenschauplätze bei einer Flugreise. Auch für Kinder oder Erwachsene, die noch nie geflogen sind, ist ein solcher Besuch die ideale Vorbereitung, denn danach sind wirklich alle „ready for take-off“.

