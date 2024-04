Wie Camping sich verändert hat: Eine Zeitreise in Bad Waldsee

Im Erwin-Hymer-Museum in Bad Waldsee brechen Gäste zu einer unterhaltsamen Weltreise in den Campingkosmos auf. Warum Camping Charaktersache ist.

Wollten Sie schon immer einmal wie im Western durch das Monument Valley in den USA spazieren, an der französischen Atlantikküste surfen, die Erleuchtung in Indien finden, das „Dolce Vita“ an der italienischen Adriaküste genießen, in den Alpen Kuhglocken läuten, Kamele in der Sahara beobachten und nebenbei eine Zeitreise in die Vergangenheit machen? Dann sind Sie in Bad Waldsee in Oberschwaben richtig, denn im hier ansässigen Erwin-Hymer-Museum können Sie all dies erleben.

Kinderspaß am Spielwohnwagen Foto: Stefanie Hammer

Zu Beginn der Weltreise im modernen und weitläufigen Museum geht es erst einmal an die Reisevorbereitung. Wer kennt es nicht, das emsige Kofferpacken, das Zurechtlegen von allem möglichen Krimskrams und das Hin und Her zwischen Kleiderschrank und Koffer? Man spürt die Aufregung förmlich, denn nicht mehr lange und es geht es los! Die Reise beginnt und schon bald kommt man am ersten von über 80 historischen Fahrzeugen mit passendem Wohnwagen vorbei. Auch ein Blick ins mobile Wohn- und Schlafzimmer ist erlaubt und stellt eindrucksvoll dar, wie spartanisch oder auch luxuriös man bereits vor 60 oder 70 Jahren „unterwegs daheim“ war. Die Reiseziele von früher und heute werden dabei in übergroßen, begehbaren und manchmal geheimnisvollen Strandmuscheln, Teekannen, Kanus oder Hüten vorgestellt.

Bei Hymer gibt es viel Unterhaltung für Kinder

Nebenbei erfährt der Besucher auch von kleinen historischen Meilensteinen im Zusammenhang mit dem Reisen, wie der Etablierung des Bikinis, der zunächst als schamlos und skandalös verrufen war oder der aufblühenden Freikörperkultur, die in der ehemaligen DDR für einen Entrüstungsschrei sorgte: „Schont die Augen der Nation!“ Während sich die Erwachsenen dem Fernweh und der Nostalgie hingeben, sind die Kinder bestens unterhalten. Zwei Spielwohnwagen mit Rutschen, labyrinthartigen kleinen Gängen und Bällebad gibt es für die kleinen Besucher. Am Basteltisch kann eifrig geklebt und geschnitten werden, ob mit Vorlage oder ohne. Zudem stehen an einigen Reisezielen Fotostationen mit Selbstauslöser und die passende Kleidung dazu zur Verfügung – eine perfekte Erinnerung für zu Hause. Im gemütlichen Kino mit Sitzsäcken und Kissen werden die Pioniere des mobilen Reisens gezeigt und zu guter Letzt kann man seine eigene Reise durch die verschiedenen Stationen noch einmal Revue passieren lassen.

Eine Weltreise in Bad Waldsee ganz ohne Jetlag

Ganz ohne Jetlag beendet der Besucher also seine Weltreise im Erwin-Hymer-Museum und kann den Tag im angrenzenden Café ausklingen lassen, während der Nachwuchs sich am Spielplatz, der ganz im Caravan-Motto aufgebaut ist, austobt. Gelernt und erlebt hat man dabei so einiges und weiß daher genau: Urlaub machen kann jeder, Camping ist Charaktersache!

