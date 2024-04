Erst der Bergblick, dann der leibliche Genuss im Allgäu

Auf dem Riedberger Horn haben Wandernde an guten Tagen einen fast unglaublichen Fernblick. Nach der Tour hat man sich Allgäuer Schupfnudeln mehr als verdient.

Der Sehnsuchtsmoment für das Allgäu

Natürlich ist das Riedberger Horn kein Geheimtipp. Liegt Schnee, ist es bei Skitourengeherinnen und Schneeschuhwanderern beliebt, ist der Schnee geschmolzen, lassen Fußgänger und Fußgängerinnen nicht lange auf sich warten. Denn der 360-Grad-Rundblick auf dem sanften Gipfel ist zu beeindruckend: Der Grünten, der Ifen, der Hochvogel alle in Sichtweite, aber auch der Bodensee und Schweizer Berge kann man am Horizont ausmachen. Wer einkehren will, macht sich von Bolsterlang über das Berghaus Schwaben auf den Weg. Wer sich das Gute für den Schluss aufheben will, kehrt am Abend vielleicht im Restaurant des Biohotel Ifenblick ein. Köchin Nina Meyer hat nicht nur kürzlich ein Buch mit ihren Rezepten veröffentlicht (siehe unten), sondern auch bei der Fernsehsendung "The Taste" mitgekocht.

Schupfnudeln mit Mohn und Apfel. Foto: Oliver Goetz, regionalia apart

Das Rezept für Schupfnudeln mit Mohn und Apfel

Die Zutaten für zwei Portionen als Hauptgang und vier Portionen als Dessert. Zubereitungszeit eine Stunde plus eine Nacht auskühlen lassen: 500 g vorwiegend fest kochende Kartoffeln, 120 g Dinkelmehl, 60 g Dinkelgrieß, 1 Eigelb, 25 ml Öl, Salz, Muskatnuss. 2 Äpfel, 1 EL Butter, 2 EL Zucker, 2 EL Whisky, 1 EL Öl, 1EL Mohn, 1 EL gehackte Walnüsse. Etwas Puderzucker.

So geht's: 2 Äpfel schälen und in Spalten schneiden. 2 EL Zucker in einen Topf geben. Am Topf rütteln, dass der Zucker sich ganz gleichmäßig verteilt. Zucker karamellisieren. Dazu den Herd auf mittlere Temperatur anstellen. Es dauert sicherlich einige Minuten, bis man sieht, dass da irgendwas passiert. Lieber mit niedriger Temperatur arbeiten und es dauert länger, als hohe Temperatur und dann verbrennt das Karamell.

Wenn der Zucker flüssig und leicht golden ist, 1 EL Butter und 2 EL Whisky dazu gießen. Wenn es Klümpchen gibt, ist das nicht schlimm, einfach weiter auf dem Herd lassen und rühren, bis sie sich aufgelöst haben. Dann die Äpfel dazugeben und für drei Minuten köcheln lassen. In einer großen Pfanne 1 EL Öl erhitzen und darin die Schupfnudeln stark anbraten. Die Schupfnudeln mit Mohn und Walnüssen bestreuen und für eine Minute weiter braten.

Schupfnudeln auf dem Teller anrichten und mit den Äpfeln garnieren. Tipp: Lecker ist dazu Vanilleeis oder Walnusseis.

Das Rezept stammt aus dem Buch: Nina Meyer: Die Bioköchin. Zwischen Mett, Dim Sum und Kässpätzle. Regionalia apart, 175 Seiten, 29, 90 Euro