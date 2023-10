Deutschland

vor 35 Min.

Alles im Fluss: Die ganze Familie auf Rhein-Kreuzfahrt

Plus Auf dem Rhein kann man von einer sehenswerten Stadt zur nächsten zu schippern, dabei Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht und Antwerpen kennenlernen – und einen sprechenden Mülleimer.

Von Sandra Baumberger

Für die Kinder steht das Highlight der Reise schon fest, noch ehe sie zu Ende ist: "Der Mülleimer in Antwerpen", sagen die Elf- und der Achtjährige in seltener Eintracht. War ja klar. In einer Stadt, immerhin die größte Belgiens, die nur so strotzt vor Unesco-Weltkulturerbe-Schätzen und anderen Sehenswürdigkeiten, bleibt den beiden ausgerechnet der Mülleimer im Gedächtnis. Und das, obwohl sie nicht mal verstanden haben, was er da auf Flämisch zum Besten gibt, sobald man auf das Fußpedal tritt, um den Deckel zu öffnen. Bis auf den Applaus und etliche Durchgänge später den Rülpser natürlich, zu dem sich auch die Kinder selbst hätten hinreißen lassen können. Immerhin hatten sie sich zuvor – Stichwort belgische Spezialitäten – nicht nur eine große Portion Pommes einverleibt, sondern sich im Schokoladenmuseum "Chocolate Nation" auch durch zehn Sorten feinste Schokolade probiert.

Der Städtetrip per Kreuzfahrtschiff beginnt für die rund 280 Gäste in Köln. Foto: Wolfgang Büchele

Auch das ziemlich toll, wie sie gerne zugeben. Und ja, der Bahnhof, der praktischerweise direkt gegenüber vom Museum liegt, auch. In Reiseführern wird er als "Eisenbahnkathedrale" bezeichnet, die Kinder finden ihn "voll Harry-Potter-mäßig" und die Erwachsenen, wie den Rest der Stadt, ziemlich beeindruckend. Wenn nur etwas mehr Zeit bliebe, um sie sich anzusehen. Aber am späten Nachmittag legt ihr schwimmendes Familienhotel wieder ab, das Flusskreuzfahrtschiff A-Rosa Sena, das sie erst in der Früh ganz entspannt hierher gebracht hat – und das dank des hybriden Antriebs mit Elektro- und Dieselmotor auch noch beinahe lautlos. Das, was man heute wohl Entschleunigung nennt, weicht bei den Landgängen einem gewissen "Freizeitstress", aber auch das kann man ja entspannt sehen: Wenn der erste Eindruck so gut ist wie hier, muss man eben gelegentlich mal wiederkommen.

