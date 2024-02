Drei Bürgerhäuser laden in Hallstatt in ihre traditionsreichen Gemäuer ein

Im malerischen Hallstatt drängeln sich die Touristen. Und doch kann man hier ziemlich authentisch wohnen. Drei Dorfhäuser haben sich zu einem Hotel zusammengeschlossen.

Hallstatt ist nicht nur Unesco-Welterbe, das Städtchen am gleichnamigen See ist so malerisch, dass es in China einfach nachgebaut wurde. Aber natürlich geht nichts über das Original. Mit den historischen Häusern, die sich im See spiegeln, zieht Hallstatt Touristen aus aller Welt an. Ortstypisch logieren kann man in drei historischen Bürgerhäusern, die zusammen das Heritage.Hotel.Hallstatt bilden.

Drei Bürgerhäuser in Hallstatt haben ein neues Leben

Das Ganze erinnert an die Alberghi Diffusi in Italien, wo ganze Dörfer zu Hotels umgestaltet wurden. Hier sind es die drei Bürgerhäuser Kainz, Stocker und Seethaler, die zusammen über 55 Zimmer verfügen. Und auch hier sollen die Gäste in das Leben im Ort eingebettet werden. Die Gastgeber Peter Scheutz und Simone Lentz, beide waschechte Hallstätter, sind selbst Reisende und wissen, was ihre Gäste suchen. Authentizität etwa wie im ältesten Haus von Hallstatt, dem Haus Stocker. 500 Jahre alt ist das trutzig wirkende Bürgerhaus aus Natursteinen und mit schmiedeeisernen Gittern vor den Fenstern. Aber innen überrascht es mit zeitgemäßem Luxus in heimeligen Rot- und Brauntönen.

Diese einladende Innenausstattung verbindet alle drei Häuser. Unterschiedlich sind Lage und Aussicht. Das Haus Seethaler mit den schönen Holzveranden lockt mit einem außergewöhnlichen Seeblick. Und das traditionsreiche Haupthaus Kainz liegt direkt am Anlegeplatz zu Füßen der katholischen und gegenüber der evangelischen Kirche. Noch bis zum 21. März ist es allerdings wegen Umbaus geschlossen, in dieser Zeit befinden sich die Rezeption und das Frühstücksbüfett im Partnerbetrieb Seewirt Zauner.

Drei Häuser, ein Konzept: mittendrin in Hallstatt.

Heritage.Hotel Hallstatt, Landungsplatz 101, A-4830 Hallstatt, Tel. 0043/6134/20036, E-Mail: info@hotel-hallstatt.com, www.hotel-hallstatt.com, DZ mit Frühstück ab 194 Euro; Schlosshotels & Herrenhäuser, Rochusgasse 4, 5020 Salzburg, www.schlosshotels.co.at

