Gegensätze ziehen sich an: Blumenkohl kann auch asiatisch

Heute gibt es westlichen Blumenkohl als vietnamesisches Nudelgericht. Limettenspalten geben den Kick – unser Fernweh-Rezept.

In unserer Serie „Hungrig auf die Welt“ wollen wir Ihr Fernweh füttern. Jede Woche ein schöner Reisemoment und ein Rezept – für einen schönen Abend. Oder eine etwas andere Pause im Homeoffice. Aber kosten Sie selbst …

Das tun wir, wenn wir wieder hinkommen: Hoi An ist vielleicht das Rothenburg unter den vietnamesischen Städten. Kein Wunder: bunte Lampions, charmante Gassen, eine hübsche Altstadt mit Cafés und Boutiquen. Ein Bilderbuch-dorf, das für Langnasen so schön ist wie unsere Fachwerkhäuser, Türme und Stadtmauern für Reisende aus Asien.

Blumenkohl Chili-Nudeln. Foto: Uyen Luu, DK Verlag

Für Cashew-Chili-Nudeln. Zutaten für 2 Personen: 250 g Blumenkohl, in 1 cm große Röschen geschnitten, ½ EL Pflanzenöl, ¼ TL Meersalz, 2 EL Fischsauce, 1 EL Chiliflocken, 1 EL Ahornsirup, 300 g Eiernudeln oder gekaufte frische Bandnudeln. 1½ TL Sesamöl, 30 g Butter, 2 Schalotten, halbiert und in Ringe geschnitten, 3 Knoblauchzehen, in dünne Scheiben geschnitten, 100 g Wirsing, in 1 cm breite Streifen geschnitten, 20 g Koriandergrün, grob gehackt. Zum Servieren: 1 Handvoll Cashewkerne, grob gehackt, Limettenspalten.

So geht’s: Den Backofen auf 200 ˚C vorheizen. Die Blumenkohlröschen auf ein Backblech geben, mit Öl einpinseln und mit Salz be-streuen, dann im Ofen 20–25 Minuten rösten. Fischsoße, Chiliflocken und Ahornsirup in einer kleinen Schüssel oder einem Glas verrühren.

Die Nudeln nach Packungsangabe garen. Abgießen (dabei etwas Kochwasser auffangen) und unter fließendem warmem Wasser abwaschen. Mit Sesamöl beträufeln und alles gut vermengen.

Lesen Sie dazu auch

In der Zwischenzeit die Butter in einer großen Pfanne bei schwacher Hitze zerlassen. Die Schalotten zugeben und drei Minuten anbraten, bis sie glasig sind. Die Temperatur erhöhen, Knoblauch, Wirsing und 3–4 EL Nudelkochwasser zugeben und 2 Minuten unter Rühren braten. Den gerösteten Blumenkohl unterheben und weitere 2 Minuten braten. Nudeln und Koriander dazugeben und mit der angerührten Fischsauce übergießen, alles gut vermengen und weitere drei Minuten unter Rühren braten.

Auf zwei Teller geben, großzügig mit den Cashewkernen bestreuen, mit einem Spritzer Limettensaft beträufeln und servieren.

Übrigens: Die Cashew-Chili-Nudeln sind ein echtes Crossover-Gericht. Kochbuch-Autorin Uyen Luu kombiniert westliches Gemüse wie Blumenkohl und traditionelle vietnamesische Zubereitungsart. Ihr Gericht sei so lecker und so einfach wie ein Teller italienische Pasta. Butter und Fischsoße passen herzhaft zusammen. Uyen Luu rät, für dieses Gericht alles vorzubereiten und unmittelbar vor dem Servieren zu braten.

*

Das Rezept stammt aus dem Buch: Uyen Luu: Vietnameasy. Dorling Kindersley, 224 Seiten 24, 95 €.