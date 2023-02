Linguine mit Mandelmilch: Ein Küchengruß aus Sizilien

Was gibt es denn heute? Linguine mit Mandelmilch und Muscheln. Dieses Pasta-Rezept ist auf keiner klassischen Speisekarte eines italienischen Restaurants zu finden – außer bei Martina Caruso auf Salina.

In unserer Serie „Hungrig auf die Welt“ wollen wir Ihr Fernweh füttern. Jede Woche ein schöner Reisemoment und ein Rezept – für einen schönen Abend. Oder eine etwas andere Pause im Homeoffice. Aber kosten Sie selbst …

Die Vorfreude auf Sizilien

Einmal tief Durchatmen – und einfach bezahlen. Die Fahrt mit der Seilbahn auf den Ätna ist kein Schnäppchen. Aber ein irres Erlebnis. Diese Kargheit, diese Dimensionen, was für eine Stimmung, was für eine Gewalt. Gefühlt raucht es überall aus dem Berg heraus. Man muss nur ein wenig graben und schon fühlt man die Hitze des Berges. Der Ätna ist Europas größter tätiger Vulkan. Von unten hätte man ihn bewundert, aber unterhalb seiner Gipfel stehend, begreift man seine Macht.

Das Rezept für Linguine mit Mandelmilch und Muscheln

Die Zubereitungszeit beträgt ca. 60 Minuten. Die Zutaten für vier Personen: 250 g ungeschälte Mandelkerne, 1 l Mineralwasser, 1 kg küchenfertige Muscheln, 3 EL natives Olivenöl extra, 1 rote Chilischote, 50 g Knoblauch, 70 ml trockener Weißwein, 350 g Linguine, 1 EL gehackte glatte Petersilie, grobes Meersalz.

So geht’s: In einem Topf reichlich Wasser zum Kochen bringen und die Mandelkerne blanchieren. Die Mandeln aus dem Wasser heben, gut abtropfen lassen und häuten.

Linguine mit Mandelmilch und Muscheln. Foto: Gio Martorana

Die Mandelkerne anschließend in einem Standmixer mit dem Mineralwasser pürieren. Das Mandelpüree durch ein mit einem Passiertuch ausgelegtes Sieb passieren und die Mandelmilch beiseite stellen. Die Muscheln sorgfältig waschen und geöffnete Muscheln, die sich auch nach leichtem Klopfen nicht schließen, aussortieren.

Die Muscheln dann in eine Pfanne geben und einige Minuten erhitzen, bis sie sich geöffnet haben. Nicht geöffnete Muscheln aussortieren. Von den gegarten Muscheln das Fleisch auslösen und dabei nach Wunsch einige Muscheln mit Schalen als Garnitur warm stellen.

Die Chilischote waschen, entkernen und in feine Würfel schneiden. In einer Pfanne 2 EL Öl erhitzen und die Chilischote, den Knoblauch und das Muschelfleisch anbraten. Mit Weißwein ablöschen und mit der Mandelmilch aufgießen. Die Soße auf die gewünschte Konsistenz reduzieren. Die Linguine in reichlich Salzwasser al dente garen, abgießen und gut abtropfen lassen und zusammen mit der Petersilie unter die Soße mischen. Die Muscheln in der Schale mit dem Meersalz würzen und mit dem restlichen Olivenöl (1 EL) beträufeln.

Übrigens: Das Rezept stammt von Sterneköchin Martina Caruso, die auf Salina ein Restaurant betreibt. Mandelmilch hat längst die Sojamilch aus den veganen Cafés von Berlin verdrängt, schreibt Daniel Speck in seinem Buch Terra Mediterranea. Auf Sizilien ist sie nichts Neues. Hier wurde schon immer Mandelmilch aus Süßmandeln gepresst und zum Beispiel für Desserts aus Mandelteig verwendet.

Das Rezept stammt aus dem Buch: Daniel Speck: Terra Mediterranea. Eine kulinarische Reise ums Mittelmeer. Fischer, 271 Seiten, 29,90 Euro.