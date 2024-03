Finnland herrlich verschlafen: Wenn sich das Bett mit dem Wald vereint

Wer dem Winter hinterhertrauert, fährt nach Finnisch-Lappland und lässt im Glasinglu bei Rukatunturi die Natur einfach an sich vorbeiziehen

Wenn sich das Bett mit dem Wald zu vereinen scheint und doch der Körper unter kuscheligen Decken in einem warmen Iglu steckt, dann möchte man die Augen nicht schließen. Schlafen wird zur Nebensache, wenn eine große Glasfront unentwegt den Blick auf pure Natur, den Sternenhimmel und, für den, der Glück hat, auf vorbeiziehende Rentiere freigibt. Magical Pond heißen die modernen Cube-Iglus, die mitten in den lappländischen Wäldern bei Rukatunturi liegen. Vom großen, trubeligen Skigebiet Ruka-Kuusamo im Nordosten Finnlands ungefähr 15 Minuten entfernt. Der nächste Flughafen ist Kuusamo in 28 Kilometern Entfernung.

Das Licht aus dem Iglu von Magical Pond strahlt in die Nacht hinaus. Foto: Michael von Kalben

Wer zum arktischen Winter hier nächtigt, dem eröffnen sich möglicherweise die faszinierenden Nordlichter. Bis Mitte April gibt es dazu die Möglichkeit. Rund um die Magical Ponds warten Rundwanderwege sowie im Lammintupa Winter Village Husky- und Rentiertouren. Aber eigentlich möchte man hier nur im Bett bleiben, das so groß ist, dass zwei Erwachsene und ein Kind Platz finden. Im 15 Quadratmeter großen Iglu ist jeder Quadratmeter sinnvoll ausgefüllt. Mit einem kleinen Bad mit WC, Dusche und Föhn, einem kleinen Kühlschrank sowie einem kleinen Geschirrset braucht man die Gemütlichkeit nicht unbedingt zu verlassen. Ruft doch der Hunger, dann gibt es Frühstück in zwei Minuten Fußentfernung im Hauptgebäude, das nur unwesentlich größer, aber ebenso charmant-gemütlich ist. Magical Pond, Taikalammentie 2, 93830 Rukatunturi Finnland, www.magicalpond.com/de,Winterpaket für 790 Euro: 2 Nächte für 2 Personen.

Lesen Sie dazu auch