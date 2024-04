Wohnen wie ein Ritter im schicken Lasserhaus in Brixen

Donnerlüttchen, das ist aber mal ein Hotelfoyer! Das Lasserhaus in Brixen kombiniert Historie mit modernem Design.

Dicke Buckersteine bis hin zur Rezeption erzählen gleich mal ein wenig Geschichte, denn das Lasserhaus Arthotel war einst ein Ansitz. Eine Residenz niederen Adels also. Vielleicht hat ja ein Ritter mal hier gewohnt und seinen Gaul gleich drinnen an der Wand festgemacht. Bei uns rumpelt bloß der Koffer.

Das Lasserhaus jedenfalls ist schon 1642 gebaut worden und sicher eines der schönsten Häuser Brixens mit seinen profanen Fassadenmalereien, Erkerchen und rot-weißen Fensterklappen. Drinnen im barocken Gemäuer herrscht allerdings frisches, elegantes und neuzeitliches Leben. Drei Suiten, sechs Doppelzimmer und ein kleines, feines Einzelzimmer laden zum Nächtigen ein inmitten italienischen Designs und Südtiroler Kunststücke.

Das Lasserhaus liegt am Fuß der Adlerbrücke in Brixen

Nachts rauscht einschläfernd die schnelle, manchmal auch reißende Eisack dahin, und wer im Souterrain wohnt, sieht bloß die Füße der Vorbeispazierenden. Fehlt noch die Beletage mit den Suiten, eine finnische Sauna mit Whirlpool und ein kleines Refugium zum Frühstücken. Bei so wenigen Gästen fühlt man sich ganz privat und beschützt in den dicken Mauern. Strategisch liegt das Lasserhaus perfekt am Künstlerviertel Stufels und am Fuße der Adlerbrücke, die zu den Geschäften und Restaurants führt. Im April soll die private Tiefgarage des Hotels auch endlich fertig sein.

Lasserhaus Arthotel, Stuflergasse, 10, I-39042 Brixen/Südtirol, DZ ab 230 Euro inkl. Frühstück, Tel. 0039/0472/941 668, www.lasserhaus.it

