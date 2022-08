Kärnten

10.08.2022

Urlaub in Kärnten: Sommergefühl zwischen Italien und Slowenien

Das Wasser des Faaker Sees strahlt oft in solch hellem Blau, dass man sich an die Karibik erinnert fühlt.

Plus Die Region um Villach liegt am Karawankentunnel, der Verbindung in Europas sonnigen Südosten. Wer diesseits des Tunnels bleibt, kann sich auch in Österreich fühlen wie im sonnigen Süden.

Von Christina Brummer

Für viele Autoreisende ist er ein knapp acht Kilometer langer Graus. Der Karawankentunnel führt von Österreich durchs namensgebende Gebirgsmassiv nach Slowenien. Doch auch viele Kroatien-Reisende müssen ihn passieren. Stau, Blockabfertigung, es ist der Start in den Urlaub im Süden, den sich niemand wünscht. Der zweifelhafte Ruhm des Tunnels, er färbt auch auf eine Stadt ab: Villach. Die zweitgrößte Stadt Kärntens. Das aber völlig zu Unrecht, wie eine Reise in den Süden Österreichs zeigt.

