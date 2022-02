Mallorca hebt fast alle Corona-Beschränkungen auf

Mallorca will fast alle Corona-Beschränkungen fallen lassen. Dann gilt nur noch Maskenpflicht im Innenbereich und Rauchverbot in den Außenbereichen der Gastronomie.

Mallorca hebt bereits ab Dienstag (29. Februar) fast alle Corona-Beschränkungen auf. Wie die Regionalregierung am Montag mitteilte, gelte dann auf allen Baleareninseln nur noch die Pflicht zum Tragen einer Maske in Innenräumen sowie das Rauchverbot im Außenbereich von Restaurants. Das gilt beides in ganz Spanien.

Mallorca: Lockerungen kamen Schritt für Schritt

Begründet wird die Entscheidung mit der guten Entwicklung bei den zurückgehenden Infektionszahlen und der hohen Impfquote auf den Balearen. Viele der Beschränkungen wurden in den letzten Monaten bereits Schritt für Schritt gelockert.

Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen betrug auf den Balearen zuletzt 204, nachdem dieser Wert vor einem Monat noch bei mehr als 1400 gelegen hatte. Zum Vergleich: Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Spanien landesweit bei 244. In Deutschland lag sie am Montag bei 1238,2.

