Ein preiswertes Designhotel mitten in Köln

Manchmal gibt es diese Momente, die glaubt man gar nicht. Da ist man stundenlang im Stau nach Köln gestanden bis es dunkel geworden ist, hat zu allem Unglück auch noch die falsche Abfahrt genommen und erst nach 15 Kilometern auf der verkehrten Autobahn wieder in die richtige Richtung abbiegen können - und dann schlecht gelaunt im leeren italienischen Hotelrestaurant, wo man doch gerade noch grummelnd mit Fertigteig-Pizza gerechnet hat, diese nette Frage: „Ich habe heute frisch Melanzane gemacht, habt ihr Lust drauf?“ Und wie! Mit überbackenen Auberginen lässt man sich den Abend doch gerne retten.

Icon Vergrößern Bücher über dem Bett: ein Zimmer im The Deutz. Foto: Doris Wegner Icon Schließen Schließen Bücher über dem Bett: ein Zimmer im The Deutz. Foto: Doris Wegner

Das The Deutz liegt im Kölner Stadtviertel Mülheim etwas versteckt zwischen lauter Mehrfamilienhäusern. Aber die Lage ist nicht schlecht, in Messenähe, RTL ist gleich um die Ecke und der Rhein nur ein paar Gehminuten entfernt. Das The Deutz ist ein Marriott-Ableger und ein schickes, pragmatisches Designhotel mit 77 Zimmern. Über dem Bett auf den Zimmern dekorative Bildbände, das macht was her … Vor dem Fenster viele grüne Papageien, wie erstaunlich … Auch das Frühstücksbuffet ist nicht von der Stange, Hummus gibt es ebenso wie frisches Obst, zahlreiche Müsli-Varianten oder Lachs mit Meerrettich. Für die Süßschnäbel gibt es eine Candy-Bar, für Obstfreaks eine Kiste mit Äpfeln und Bananen am Ausgang. Wenn das nicht für gute Laune sorgt...

The Deutz, a Tribute to Portfolio, Adam-Stegerwald-Straße 9, 51063 Köln, Tel. 0221/ 982331-0 , Zimmer ab 85 Euro pro Person