Advent in Graz heute und früher: Wenn es dort weihnachtet...

Plus ... dann formt der Künstler Kimmo Frosti Eisfiguren mit der Motorsäge und die Besucherinnen und Besucher können traditionelle Weihnachtslieder singen. Doch der Lichterglanz sorgt dieses Jahr für Diskussionsstoff.

Auf dem Christkindlmarkt am Grazer Hauptplatz riecht es nach dem heißen Glühwein, der einem die Hand wärmt. Während unten die Bögen und Schleifen bereits golden funkeln und das Rathaus mit vorweihnachtlichen Motiven angestrahlt wird, ist der Christbaum noch dunkel. Das ändert sich gleich: Mehr als 25.000 Lichter erstrahlen.