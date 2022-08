Balearen

11:33 Uhr

Seltene Esel-Rasse: Wie die "Ase Balear" vor dem Aussterben gerettet werden

Plus Auf den Balearen gibt es nicht mehr viele Esel der Rasse "Ase Balear". Züchter und ein deutsches Ehepaar wenden sich nun gegen das Aussterben.

Von Philipp Schulte

Hufe klackern auf Steinplatten, warmer Wind bewegt Steineichen und Kiefernbäume. Zwei Esel laufen in Serpentinen einen Berg hinauf, Höhenmeter um Höhenmeter. Stute Tita und Hengst Damià marschieren an einem Samstagvormittag zur Burg Castell d’Alaró. Sie liegt in der Mitte der spanischen Insel Mallorca. Die Esel transportieren nicht etwa Urlauber auf ihren Rücken, sondern tragen zwei mit Bändern festgezurrte weiße Boxen an ihren Seiten. In denen befinden sich je 30 Kilo Lebensmittel: Olivengläser, Kuchenschachteln, Orangen, Nudeln, Cola. Dazu Stroh für die Tiere selbst.

