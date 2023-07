Zu Gast beim jungen Sternekoch im Weißen Roß in Illschwang

In der bayerischen Provinz liegt Illschwang. Hier hat sich Juniorchef Christian Fleisch einen Stern erkocht. Wie gut, dass man im Weißen Roß gleich ein paar Tage bleiben kann.

Poppenricht liegt gleich um die Ecke. Aber auch Pesensricht und Einsricht sind nicht weit entfernt, wenn man etwa über Sunzendorf nach Pommelsbrunn fahren möchte. Sprich: das Weißes Roß in Illschwang liegt im bayerischen Nichts. Und doch hat sich hier der Juniorchef Christian Fleischmann einen Stern erkocht und die Leute kommen von überall her, um ein paar Wellness-Tage einzulegen, bei denen nicht unbedingt der Gewichtsreduzierung im Vordergrund steht. Das kann man gleich mal vorwegnehmen.

Ein Zimmer im Weißen Roß in Illschwang. Foto: Doris Wegner

In Illschwang ist die Dorfidylle noch in Ordnung. Eine schöne Kirche, ein Friedhof, daneben ein Gasthof aus dem 15. Jahrhundert mit Metzgerei, der immer weiter wuchs. Seine Geschichte merkt man dem Weißen Roß auch an. Verwinkelt ist es hier, ein Anbau reiht sich an den nächsten, ein Platzwunder auf beengtem Raum. Kein Gäste-Neuling, der sich auf dem Weg zum Abendessen von der großen Lounge am Eingang in die holzgetäfelte Stube oder in die Sauna nicht verirrt. Das Frühstück reichhaltig mit Omelett, Fisch, Käse und selbst gemetzgerten Wurstsorten, das Abendessen reichhaltig bei feinem Mehrgang-Menü. Das Kuchenbuffet mit Brotzeit, man ahnt es schon, ist: reichhaltig! Besser wäre es, man würde sich den Weg in den Fitness- und nicht in den Ruheraum des Wellnessbereiches suchen. Das kleine Sternelokal hat nur an den Wochenenden geöffnet.

Was man auch merkt: Gast in einem Familienbetrieb zu sein, die Jüngsten sausen zwischen Küche und Stube hin und her, suchen den Opa oder die Oma. Familie und Gastronomiebetrieb, Bodenständigkeit und frische Impulse, Sterneküche in der Provinz - im kleinen Illschwang scheint kein Spagat zu groß.

Landhotel Weißes Roß, Am Kirchberg 1, 92278 Illschwang, Tel. 09666/188050, www.weißes-ross.de. DZ ab 174 Euro pro Person.

