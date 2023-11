Reisetrends 2024

Spanien, Italien oder gar die Malediven? Die Lust zu Verreisen ist groß wie nie

Plus Die Deutschen sparen lieber im Alltag, als dass sie auf die Urlaubsreise verzichten. Allerdings werden die Preise nächstes Jahr noch mal anziehen. Was Sie für das Reisejahr 2024 wissen müssen.

Von Doris Wegner

Wenn es einen großen Reisetrend für das Jahr 2024 gibt, dann lautet er so: Nichts wie weg! Die Lust aufs Verreisen ist so groß wie nie. Das hat die Forschungsgemeinschaft Reise und Urlaub (F.U.R) festgestellt, die so etwas wie der Seismograph der Reisebranche ist. Für ihre Reiseanalyse beobachtet das Institut seit den 70er Jahren intensiv den Markt und interviewt jährlich 12.000 Bundesbürger über ihr Reiseverhalten, ihre Urlaubsaktivitäten oder ihr Interesse an zukünftigen Reisezielen. Setzen die Bundesbürger ihre geäußerten Reiseabsichten in die Tat um, könnte 2024 ein "bombastisches Reisejahr" werden", so Pressesprecherin Fredericke Kuhn. Das müssen Sie für das Reisejahr 2024 wissen:

Viele Reisen sind deutlich teurer geworden. Wie schlägt sich das im Reiseverhalten nieder?

