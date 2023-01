Slowenien

vor 32 Min.

Wellness im Winter führt in Slowenien direkt an die Quelle

Plus Draußen ist es kalt und eher trist, warum nicht einfach abtauchen? Das kleine Land Slowenien hat 87 heiße Quellen und viele geschichtsträchtige Orte. Warum sich hier wahrscheinlich schon die Römer erholten.

Von Katja Neitemeier Artikel anhören Shape

Wenn es draußen kalt und trist ist, gibt es da etwas besseres als mal kurz abzutauchen? Wer es sich gut gehen lassen will, verbringt seinen Wellness-Urlaub meist in Österreich oder Deutschland. Entspannung, gemütliche Städtchen und wenig Trubel: Das gibt es auch in Slowenien, wo 87 warme Quellen aus dem Erdreich sprudeln. Touristen tummeln sich in den kalten Monaten eher woanders. Ein Glück!

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen