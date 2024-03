Klein und fein: eine Unterkunft mitten in Florenz

Schon beim Frühstück ein unvergleichlicher Ausblick: Das Bed and Breakfast Tornabuoni View liegt mitten in Florenz.

Ein Frühstück mit Hausmacherkuchen über den Dächern von Florenz, die auf einer hohen Säule stehende Statue „Colonna della Giustizia“ – die Justitia – direkt vor dem Fenster, die Geräusche der langsam erwachenden Stadt in den Ohren. All dies bietet das Bed & Breakfast „Tornabuoni View“ mitten in Florenz. Ein bisschen wie ein Einheimischer fühlt man sich, wenn man mit dem alten Aufzug in den 4. Stock des historischen Gebäudes hinauffährt, das von außen als Wohn- und Geschäftshaus erkennbar ist. Nur ein unscheinbares Schild an der Eingangstür lässt erkennen, dass man hier auch übernachten kann.

Der Ausblick beim Frühstück Foto: Stefanie Hammer

Die sechs Zimmer der kleinen Pension sind allesamt stilvoll und hell eingerichtet und einige davon auch für Familien mit Kindern geeignet. Der kleine Frühstücksraum bietet eine spektakuläre Aussicht auf Florenz und die Gelegenheit mit anderen Gästen ins Gespräch zu kommen. Die meisten Sehenswürdigkeiten der Stadt sind von hier aus fußläufig zu erreichen, sodass man im „Tornabuoni View“, das direkt an der Piazza Santa Trinità liegt, auch während des Sightseeing-Tages gerne mal eine Pause einlegen kann. Besonders schön ist es am Abend zurück in das „zu Hause auf Zeit“ zu spazieren. Dann, wenn die Tagesbesucher Florenz schon verlassen haben, etwas Ruhe einkehrt und man fast meinen könnte, man habe die Stadt etwas für sich alleine.

Infos: B&B Tornabuoni View, Via del Parione 1, 50123 Firenze. www.tornabuoniview.com. E-Mail: info@tornabuoniview.com. Preise: DZ mit Frühstück ab 143 €. Vierbettzimmer mit Frühstück ab 229 €.

