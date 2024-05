Interview

Kritik an billigem Türkei-Urlaub: „Das ist Ausbeutung“

Plus Mustafa Yahyaoglu ist Vorsitzender der Tourismus-Gewerkschaft Dev Turizm und prangert die Verhältnisse in Touristenorten an. Die Verhältnisse vieler Personalunterkünfte seien untragbar.

Von Susanne Güsten

Herr Yahyaoglu, warum ist Urlaub in der Türkei billig?



Mustafa Yahyaoglu: Ein Grund ist die Schwäche der türkischen Währung. Der zweite Grund ist, dass die Türkei sich vor Jahrzehnten zum internationalen Unternehmer-Paradies der billigen Arbeitskraft erklärt hat, um Investitionen anzulocken. Beim Putsch von 1980 wurden die Gewerkschaften verboten und die Arbeiterrechte suspendiert, um die Arbeitskraft der Türken billig zu verkaufen. Später wurden Gewerkschaften zwar wieder zugelassen, aber mit einem Gewerkschaftsgesetz geknebelt, das Gewerkschaftsarbeit bis heute fast unmöglich macht. Und wo es keine Gewerkschaften gibt, können die Arbeiter ihre Rechte und Löhne nicht durchsetzen.

Wie sind die Löhne im Tourismussektor?



Mustafa Yahyaoglu: Rund 60 Prozent der Beschäftigten arbeiten für den Mindestlohn oder kaum mehr, also den aktuellen Mindestlohn von monatlich 17.000 Lira (490 Euro). Und das auch nur während der Tourismussaison, also ein paar Monate im Jahr. In Antalya arbeiten 1,35 Millionen Menschen im Tourismus, sie kommen für die Saison aus allen Provinzen der Türkei, um ihr Brot zu verdienen, und kehren nach der Saison in ihre Heimatorte zurück.

