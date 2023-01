Leichte Wanderung mit Aussicht: Übers Schlettermoos bei Immenstadt zur Thaler Höhe

Plus Eine leichte, abwechslungsreiche Wanderung in der Nähe von Immenstadt mit vielen Ausblicken. Das Beste: Die Tour kann vielen unterschiedlichen Bedürfnissen angepasst werden.

Unten in der Ebene blitzt blau der Große Alpsee wie ein glatter Spiegel, dahinter der schneebedeckte Alpen-Hauptkamm und rechts die Nagelfluhkette. Könnte man jetzt all die Gipfel zählen? Ach, oder doch besser einfach die Weite genießen ...