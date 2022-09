Ökologie

vor 33 Min.

Was braucht es wirklich? Wie Tourismus nachhaltig funktionieren könnte

Plus Das Thema Nachhaltigkeit treibt die Hotelbranche um. In Augsburg arbeitet das Start-up Avanera gerade an einer speziellen Software. In Tirol sorgt Hotelier René Föger mit seinem Konzept samt Öko-Hallenbad für Aufsehen.

Von Lea Thies

Opa Toni lässt den Strick locker. Die Ponys haben nun Pause. Die Kinder toben durch das Unterholz und die Eltern legen sich ins weiche Waldgras. Zeit für etwas Larchbaden. So nennt René Föger das Entspannen unter Lärchenbäumen. Zehn verschiedene Larchbade-Typen hat der Nachhaltigkeitspionier und Besitzer des Obsteiger Hotels Stern ausgemacht – wir gehören vermutlich zur Kategorie „Faulenzer“ oder „Genießer“. Die Ponys kauen und schnauben, die Kinder juchzen, wir atmen frische Waldluft und lassen den Blick über die Gipfel der schroffen Berge des Mieminger Plateaus schweifen oder in die Baumwipfel gleiten – Tiefenentspannung, die sicher nachhält. In dieser Fermate, dieser Alltagspause, da taucht sie wieder auf, die Frage: Was braucht’s wirklich?

