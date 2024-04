Kleine Hauptstadt, große Genüsse: Dieses Mal tafeln wir in Malta

Maltas Hauptstadt Valletta bietet auf engstem Raum viele Sehenswürdigkeiten. Auch kulinarisch gibt es dort einiges zu erleben.

Ja, wissen wir, Valletta ist die kleinste Hauptstadt Europas, aber muss das ein Nachteil sein? Natürlich nicht. Hier kommt selbst bei einem Kurztrip gar nicht erst das Gefühl auf, die Hälfte der Sehenswürdigkeiten verpasst zu haben. Genau das macht das Schlendern durch die Gassen so entspannt. Trotz der überschaubaren Größe hat diese Stadt aber auch einiges zu bieten – Kathedralen, ein imposantes Stadttor, viele nette Cafés und Restaurants. Und bis Sie dort wieder hinkommen, bieten wir Ihnen ein bisschen Malta zum Nachkochen ...

Das Rezept für Spinat-Thunfisch-Pie

Die Zutaten für 6 Portionen: Für den Mürbeteig: 300 g Mehl plus etwas Mehl zum Arbeiten, 1⁄2 TL getrocknete Minze, Salz, 140 g kalte Butter plus etwas Butter zum Fetten, 50 – 60 ml Eiswasser.

Die Zutaten für die Füllung: eine große Zwiebel, eine Knoblauchzehe, 400 g Blattspinat, 1 EL Olivenöl, Salz, frisch gemahlener schwarzer Pfeffer, 3 Eier (Größe M), 2 Dosen Thunfisch (ca. 260 g Abtropfgewicht), 3 EL Oliven (ohne Stein), 2 EL gehackte Minze, 80 g frische Erbsen, Sesam.

So geht's: Mehl, Minze und 1⁄2 TL Salz in einer großen Schüssel mischen. Die gewürfelte Butter mit den Fingern einarbeiten, bis der Teig an Semmelbrösel oder groben Sand erinnert. Nach und nach das eiskalte Wasser mit den Händen unterarbeiten, bis sich ein Teig formt. In Frischhaltefolie wickeln und mindestens 45 Minuten kalt stellen.

Für die Füllung Zwiebel und Knoblauch schälen und fein hacken. Spinat putzen und waschen, die Stiele klein hacken, die Blätter etwas größer. Öl erhitzen und Zwiebeln und Knoblauch bei mittlerer Hitze glasig braten. Spinat und etwas Salz und Pfeffer einrühren und braten, bis der Spinat in sich zusammenfällt und leuchtend grün ist. Die Mischung zum Abtropfen und Abkühlen in ein Sieb geben. Dann das restliche Wasser aus dem Spinat drücken.

2 Eier in einer Schüssel verschlagen, Thunfisch abtropfen lassen. Mit Oliven, Minze und Erbsen zur Spinatmasse geben. Den Backofen auf 180 Grad (Umluft) vorheizen. Eine Springform mit Butter fetten.

Diese Pie mit Thunfisch-Spinat-Füllung erinnert an den Urlaub auf Malta. Foto: Silvio Wyszengrad

Den Teig halbieren, eine Hälfte sollte etwas größer sein als die andere. Das größere Stück auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche 5 mm dick ausrollen und die Springform damit auslegen. Die Füllung darauf verteilen. Zweites Teigstück ausrollen und auf die Füllung legen. Überschüssigen Teig abschneiden, einen kleinen Rand lassen. Den Rand falten und mit dem Daumen rundherum dekorative Markierungen machen. Mit einer Gabel die Teigdecke mehrmals einstechen. Ein Ei leicht verquirlen, die Pie damit bestreichen und mit reichlich Sesam bestreuen. 35 Minuten im Backofen backen, dann mit einem Messer rundherum am Rand entlangfahren, um die Pie vom Springformrand zu lösen. In weiteren zehn Minuten goldgelb backen.