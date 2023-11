Das Hotel Augustin liegt mitten in München nahe der Wiesn

Das Hotel Augustin hat ein ungewöhnliches Konzept. Hier geht es locker aber schick zu. Es gibt Stockbett-Zimmer und ein ganz besonderes Ausstellungsstück.

Das ist nun ganz sicher ein außergewöhnliches Hotel – in unmittelbarer Nähe zur Wiesn. Am Tresen in der Lobby weisen Bierflaschen, in den Gängen Lampen in Form von Bierfässern auf einen Zusammenhang mit der Augustinerbrauerei hin.

Das Hotel Augustin ist für Familien und Gruppen eingerichtet. Foto: Hotel

Eröffnet wurde das nachhaltig konzipierte Haus von der Edith Haberland Stiftung, die nach dem Willen der Stifterin Edith Haberland-Wagner den Erhalt der Brauerei sichert und gemeinnützige Projekte verwirklicht. Die 35 Hotel-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Angestellte der Stiftung und sorgen für das Wohl der Gäste – egal, ob die im Sechs-Bett-Zimmer untergebracht sind oder in der Suite.

Der möblierte VW-Bulli wird von Kindern umlagert

Hier sind Familien ebenso willkommen wie junge Leute. Und jung ist auch das coole Design mit der Grundfarbe Blau. In der Lobby laden bequeme Sessel in blau, türkis und taubengrau zum Verweilen ein. Der möblierte VW-Bulli auf der stilisierten Surfwelle ist meist von Kindern umlagert. Die Zimmer sind hell und einladend und bieten alles, was Reisende sich wünschen. Typisch sind die blau-grün-weiß-karierten Polsterüberzüge. Die gibt es auch in den „Sechserboxen“.

Im Hotel Augustin gibt es auch Stockbetten

Die sechs Stockbetten sind auch einzeln zu buchen, zu jedem Bett gehört ein abschließbarer Kasten für die persönlichen Dinge. Zwei Duschen und ein separates WC stehen ebenfalls zur Verfügung. Vor allem Gruppen schätzen das Angebot, aber auch Familien mit mehreren Kindern. Frühstück gibt’s im Restaurant Fräulein Wagner vom Büfett – regional, saisonal und mit frisch gepressten Säften. Hier kann man von Donnerstag bis Samstag auch abends fein speisen.

Jugend- und Familienhotel Augustin, Am Bavariapark 16, 80339 München, Tel. 089/5108831-0, www.augustin-hotel.com, DZ mit Frühstück 79 EUR pro Person

