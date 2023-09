Die blauen Berge belohnen Frühaufsteher

Das Murnauer Moos ist eines der größten Biotope am Alpenrand. Der zwölf Kilometer lange Moosrundweg ist ein Erlebnis. Wem dies zu lang ist, kann abkürzen.

Es ist unglaublich still, sogar die Vögel schlafen noch. Wer die blauen Berge sehen will, muss früh aufstehen. Direkt hinter dem Alpenhof in Murnau geht es los. Ein kleiner Weg schlängelt sich hinunter ins Murnauer Moos, mit 23 Quadratkilometern eines der größten Alpenrandbiotope. Erst vor knapp zwanzig Jahren wurde hier renaturiert mit Bächen, Tümpeln und Mooren, dahinter erhebt sich majestätisch das mächtige Alpenpanorama. Es wird noch gut eine Stunde vergehen bis die Sonne die ersten Gipfel erreicht. Doch zuvor beginnt ein unvergleichliches Farbenspiel von Rosarot bis zu allen Schattierungen des Blaus, jeder Berg leuchtet anders. Vorn das Estergebirge, dahinter das Wettersteingebirge mit der schneebedeckten Zugspitze und links das nahe Heimgartenmassiv mit dem Herzogstand. Wie Kulissen sind die Berggruppen hintereinander geschoben. Ihre Farben wechseln nun von Minute zu Minute.

Das Ramsach-Kircherl St. Georg. Foto: Heinz Waldukat/Adobe Stock

Man kann sich sehr gut vorstellen, dass diese Landschaft Maler faszinierte. Gleich hinter der Stadt trifft man auf das Ramsachkircherl, s‘Ähndl, wie es die Murnauer liebevoll nennen. Die Kirche heißt offiziell St. Georg, sie soll aus dem achten Jahrhundert stammen und eine der ältesten in der Region sein, die dazugehörige Eisenglocke noch einmal hundert Jahre älter und in Europa wohl einmalig. Gleich dahinter beginnt der schöne, zwölf Kilometer lange Moosrundweg, den man auf verschiedenen Wegen abkürzen oder verlängern kann.

800 verschiedene Pflanzen wachsen im Murnauer Moos

Rechts rauscht die Ramsach, links leuchten die Berge, davor Schilf indem es lebt, Gequake, Gezirpe und Geraschel. Hier sollte man nicht vom Wege abweichen, nicht nur wegen der kostbaren und selten Pflanzen, über 800 verschieden Sorten Blütenpflanzen, Farne und Moose gibt es im Moos, sondern auch wegen der zahlreichen Kreuzottern.

So sieht eine Kreuzotter aus. Foto: Schneverdingen Touristik, dpa (Archivbild)

An der nächsten Brücke überqueren wir die Ramsach und gehen rechts in den Wald. Wer möchte, kann den Weg geradeaus weiter nach Schwabenreut nehmen, hier entstand erst 2004 aus einer alten Mülldeponie das Biotop am Lindenbach. Doch wir verweilen noch am „Sonnigen Rastplatz“ mit Tischen und Bänken und einem letzten Blick auf das schöne Bergpanorama, ehe wir auf einem Holzbohlensteg quer durch eine naturbelassene Moorlandschaft laufen. Es geht vorbei an Birken und Kiefern und durch die Rosmarinheide.

Nach dem Wald geht es leicht bergauf rechts vorbei an Westried. Von hier hat man hat noch einmal einen herrlichen Ausblick auf die Weite des Murnauer Mooses.

Lesen Sie dazu auch