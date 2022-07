Zimmerservice

Cooles neues Hotel in Prag

Frühstück bis 12 Uhr, viele vegane Speisen und Deftiges, einchecken mitten in der Nacht: In diesem Hotel in Prag ist das alles kein Problem.

Von Stephan Brünjes

Abendflug von Hamburg kurz vorm Einsteigen gestrichen. Mist! Einzige Möglichkeit, jetzt doch noch nach Prag zu kommen: sechs Stunden Autofahrt. Ankunft 2:30 Uhr. Nachtportier Felix strahlt hinter der Rezeption dieses Boutique-Hotels und checkt seine Late-Night-Gäste dermaßen flott und gut gelaunt ein, dass man sich – obwohl total kaputt – nun erst recht auf diesen Aufenthalt freut. Lange ausschlafen am nächsten Morgen – kein Problem, Frühstück gibt’s bis 12 Uhr. Ein über mehrere Tische und Tresen luftig verteiltes Angebot: Ingwer-Shots, reichlich vegane Speisen, aber auch Deftiges wie Würstchen mit Rührei, diverse Quarkspeisen, Käsespezialitäten und Teigwaren von Croissant bis Vollkorn. Foto: Falke Das balancieren die meisten Gäste nach draußen in den grün bepflanzten Innenhof des sechsstöckigen, aufwändig umgebauten Wohnhauses. Draußen gibt’s Tische mit Stühlen für „Aufrecht-Sitzer“ ebenso wie Sessel für „Frühstücksfläzer“. Unaufdringliche Lounge-Musik perlt aus den Boxen. Schon beim Einchecken fiel – trotz vorgerückter Stunde – Felix’ knalloranges T-Shirt auf. Am nächsten Tag – mit wieder wachen Augen – wird klar: Es ist die Arbeitsuniform der Falkensteiner-Crew, gut abgestimmt auf die poppigen Lila-, Weinrot- und Dunkelblau-Töne, die hier auf Sofas, Hockern, Stühlen und an manchen Schränken der 108 Zimmer und Suiten die Hotel-Optik dominieren. Die renommierte Innenarchitektin Aggi Bruch hat dieses Design realisiert – ihre Handschrift kann man in vielen mallorquinischen Hotels und Villen, aber auch im Berliner Friedrichstadtpalast bewundern.

