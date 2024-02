Ein Hideaway im grünen Nichts von Litauen

Ein Schweizer Paar hat sich in Litauen einen Traum verwirklicht: ein charmantes und zugleich sehr naturnahes Boutiquehotel mit viel persönlicher Handschrift.

So beginnen Liebesgeschichten. Eigentlich war eine große Skandinavienreise geplant. Dann bleibt man hängen, weil es viel schöner ist als erwartet – und schon ist man verliebt, bekommt die Sache nicht mehr aus dem Kopf. So ist es den Schweizern Karin und Stefan Bollinger ergangen. 2016, auf ihrer Motorradreise konnten sie sich von Litauen gar nicht mehr trennen, so gut hat es ihnen gefallen. Beiden war klar, hier wollen sie ihr künftiges Leben verbringen. Und so ist es auch gekommen. Vor einigen Jahren haben sie Palaima eröffnet, ihr Boutiquehotel im grünen Nichts.

Palaima ist ein charmantes Boutiquehotel in Litauen. Foto: Doris Wegner

Der See zum Schwimmen oder Angeln gehört dazu, genauso wie die Lamas, mit denen man spazieren gehen kann, morgens wird man durch Vogelgezwitscher geweckt, die nächste Stadt Anykščiai ist rund 15 Kilometer entfernt. Palaima heißt übrigens auf Litauisch Sehnsucht. Hier haben sich die beiden ein ganz neues Leben eingerichtet. Karin hat das schicke Keramikgeschirr getöpfert, auf dem das Frühstück und das Abendessen serviert werden. Sie haben die Handtücher, die Bettwäsche, Schürzen und Servietten aus Leinen selbst entworfen und fertigen lassen.

Die Küche kann mit jedem schicken Hauptstadt-Restaurant mithalten

Möglichst umweltfreundlich soll der Aufenthalt ihrer Gäste in Palaima sein. Aufdringlich wirkt das alles aber nicht, eher selbstverständlich und locker. Die Küche im Palaima kann jedenfalls mit jedem schicken Hauptstadt-Restaurant mithalten. "Wir haben es so eingerichtet, wie wir es selbst auf unseren Reisen mögen", erzählt Stefan. Doch ein Hotel ist den beiden nicht genug. Sie planen weiter. Einen Kindergarten und ein Wohnhaus für alleinerziehende Mütter in unmittelbarer Umgebung ihres Hotels will das außergewöhnliche Paar verwirklichen. Liebesgeschichten wollen mit den Jahren wachsen.

Palaima – Lakeside Retreat, Ežero gatvė 8D, Anykščių rajonas, LT-29201 Mačionys, Litauen, 0370/6197776. www.palaima.net, DZ ab 135 Euro.

