Ein Hotel mit heißer Quelle auf den Azoren

Das Terra Nostra Garden Hotel auf der Insel Sao Miguel lockt mit einem exklusivem Zugang zu heißen Quellen und einer beeindruckenden Pflanzensammlung.

Zugegeben: Das besonders Empfehlenswerte an diesem Vier-Sterne-Hotel sind gar nicht die schönen Zimmer, der Spa-Bereich oder das umfangreiche Frühstücksbuffet – obwohl es auch da bei beidem keinen Grund zu mäkeln gibt. Das Terra Nostra Garden Hotel auf der Azoreninsel Sao Miguel wartet mit einer anderen Besonderheit auf. Im herrschaftlichen Ambiente können Gäste rund um die Uhr im knapp 40 Grad warmen Wasser entspannen.

Ein Zimmer im Terra Nostra Garden Hotel Foto: Hotel

Auf der Vulkaninsel tritt an mehreren Stellen heißes Wasser an die Erdoberfläche – auch in Furnas. Das Örtchen wurde früh ein beliebtes Kurbad für die feine Gesellschaft. Und weil im milden Mikroklima der Insel exotische Pflanzen bestens gedeihen, entstand hier mit dem Park Terra Nostra auf etwa 12,5 Hektar eine ausladende Grünanlage mit einer beeindruckenden Pflanzensammlung. Allein mehr als 600 verschiedene Kamelienarten wachsen dort.

Exklusiver Zugang zu heißen Quellen

Außerhalb der Parköffnungszeiten haben Hotelgäste exklusiven Zugang zum Park und der heißen Quelle, deren Wasser dank des hohen - und angeblich sehr gesunden - Eisengehalts rostbraun eingefärbt ist. Vor dem Frühstück oder nach dem Abendessen hat man das Becken dann auch mal ganz für sich allein. Und auch der Park selbst entwickelt einen ganz besonderen Charme, wenn man ihn nicht mit Besuchergruppen teilen muss.

Das Terra Nostra Garden Hotel entstand in den 1930er Jahren. Architekt Manuel Antonio Vasconcelos lies sich merklich vom damals beliebten Art-déco-Stil beeinflussen.

Kontakt: Terra Nostra Garden Hotel, Rua Padre José Jacinto Botelho, 9675-061 Furnas, Tel. 00351 296 549 090, https://www.bensaudehotels.com/en/terranostragardenhotel , Doppelzimmer ab 160 Euro

