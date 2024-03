Notre Dame und Seine nicht weit entfernt: Ein Stadthotel in Paris

Das Hotel Windsor Opera liegt in einer ruhigen Seitengasse in der Nähe des Gare de l'Est. Das trubelige Pariser Leben ist nur ein paar Schritte entfernt.

Paris ist eine Stadt für Fußgängerinnen und Flaneure. Diese Stadt und ihre Schönheit muss man sich geradezu erlaufen, sonst verpasst man viel zu viel. Die Wandbilder, der geeiste Fisch in den Auslagen, die kleine Modeboutique… So streift man herum. Von der Champs Élysées nach links ins Designer-Viertel. Von der Île hinüber ins Quartier Latin und landet irgendwo an einem schönen Platz im Café. Für Läuferinnen und Läufer, die sich also gerne treiben lassen, liegt das Hotel Windsor Opera ideal.

Paris: Sacré-Cœur ist am besten zu Fuß erreichbar

Gut eine halbe Stunde Fußmarsch und schon steht man vor Sacré-Cœur am Montmartre, eine halbe Stunde in die andere Richtung und der Bauzaun von Notre Dame ist erreicht. Und vom Gare de l'Est sind es auch nur 20 Minuten bis zum Hotel. Das hält der Rollkoffer locker aus. Das Beste aber ist, dass das Hotel in einem unverstellten Viertel liegt, normales Pariser Leben, kein Emily-Schick weit und breit. Dafür nette Cafés und einige gute Restaurants und eine köstliche Bäckerei auf dem Weg Richtung Seine, für deren Croissants und Pains au chocolat auch die Pariser morgens anstehen.

Der Eingang zum Hotel Windsor Opera. Foto: Doris Wegner

Das Hotel Windsor Opera liegt in einer ruhigen Seitengasse, hinein geht's durch eine Art schicken Windfang. Am Empfang freundliche Damen, die nicht nur perfekt Englisch sprechen, sondern sich auch die Mühe machen, Spaziergänge und passende Metro-Linien vorzuschlagen. Die Zimmer sauber, hell und freundlich eingerichtet, mehr braucht man nicht. Nach vielen Endlos-Runden durch Paris und einem schönen Abend in einer Brasserie fällt man sowieso nur noch in die Federn. Unterm Dach gibt es auch größere Familienzimmer. Frühstück wäre auch möglich. Aber um die Ecke halt auch schon die nächste Boulangerie.

