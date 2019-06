12:06 Uhr

100 Jahre AWO: das Programm

Der Bezirksverband Schwaben feiert das hundertjährige Bestehen der AWO-Deutschland am Freitag, 28. Juni, mit einem „Tag des Ehrenamts“ in Königsbrunn. Dazu sind viele Gäste geladen. Auf dem Programm steht unter anderem die Verleihung des AWO Schwaben-Engagement-Preises.

Der Ortsverband Königsbrunn feiert am Samstag, 29. Juni, ab 14 Uhr sein traditionelles Sommerfest auf dem Gelände des AWO Seniorenheims an der Chiemsee-Straße. Hierbei wird die gesamte AWO-Familie Königsbrunn, also die Kindertagesstätte „Rappelkiste“, das Seniorenheim und der Ortsverein vertreten sein. Hier ist jeder willkommen.

Den Abschluss des Festwochenendes macht ein öffentliches Jazz-Frühstück am Sonntag, 30. Juni. Beginn ist hier um 10 Uhr, das Ende ist für 12 Uhr geplant. (anco)