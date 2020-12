vor 31 Min.

20-Jährige prallt mit ihrem Mini bei Graben gegen einen Baum

Der kurzzeitige Wintereinbruch mit leichtem Schneefall hatte für die Fahrerin eines Mini in Graben Folgen. Der Schaden ist hoch.

Laut Polizei kam die 20-jährige Fahrerin am Montagabend in der Bahnhofstraße in einer Kurve wegen der Straßenglätte nach rechts ab. Ihr Mini prallte gegen einen Baum und blieb auf der Seite liegen. Die 20-Jährige wurde vom Rettungsdienst vorsorglich in eine Klinik gebracht. Um den Mini kümmerte sich ein Abschleppdienst. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 4500 Euro.

