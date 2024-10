30 Jahre Stadthalle: Eine Band der ersten Stunde spielt ein Benefizkonzert

Broadway-Feeling mit Benefizcharakter gibt es zum Jubiläum der Stadthalle und der Grundstücks- und Wohnungsbaugesellschaft der Stadt (GWS) und der Stadthalle. Auf ein Revivalkonzert mit Swing, fast wie vor 30 Jahren, können sich Musikfreunde am Freitag, 15. November, freuen.

Gefeiert werden zwei Jubiläen: das 30-jährige Bestehen der GWS und, nachdem das 30-jährige Bestehen der Stadthalle in der Corona-Zeit lag, „30 plus zwei Jahre“ Stadthalle Schwabmünchen.

Die Hälfte des Erlöses geht an gemeinnützige Einrichtungen der Stadt Schwabmünchen

Die GWS möchte über eine reine Feier hinaus auch sinnstiftend tätig sein und hat dieses Konzert mit einem Benefizzweck ausgestattet. Die Hälfte der Ticketerlöse geht an gemeinnützige Einrichtungen in der Stadt Schwabmünchen. Für die Revival- und Benefizveranstaltung ist die 20-köpfige All Swing Big Band eingeladen, die große Swingtime-Klassiker in den Breitweg zurückbringt. Denn genau diese Big Band war eine der ersten Bands, die bereits 1992 in der Stadthalle ein Konzert gab.

Die Stadthalle wird zum Swing-Tempel

Das Publikum kann sich auf die unwiderstehliche Power der Musiker freuen, auf mitreißende Spielfreude und die unvergleichliche Energie, die aus der Stadthalle einen Swing-Tempel machen. Mit ihrem Bandleader, dem Solo-Posaunisten und Moderator Harald Bschorr, der sein Publikum mit beispielloser Bühnenpräsenz anheizt, bietet die All Swing Big Band Unterhaltung auf hohem Niveau. Das Programm trägt den Titel „In The Mood 2024 – Great Swing Classics.“ Seit nunmehr 35 Jahren begeistert das Ensemble sein Publikum mit Welthits wie In The Mood, String of Pearls oder Moonlight Serenade. Besonderes Highlight ist der Rhythm & Blues Interpret James Belcher mit unvergesslichen Evergreens wie Summertime, What a wonderful World und Hits von Gloria Gayner, James Brown und Tom Jones.

Info: Das Benefizkonzert findet am Freitag, 15. November, ab 20 Uhr (Einlass ab 19.30 Uhr) in der Stadthalle Schwabmünchen statt. Der Eintritt kostet 12 Euro, für Jugendliche bis 16 Jahre 10 Euro. Karten sind online unter www.kultur-schwabmuenchen.de/tickets erhältlich. Restkarten gibt es an der Abendkasse.