300 Tests in einer Woche im neuen Bobinger Corona-Testzentrum

Plus Seit einer Woche laufen im Bobinger Hallenbad Aquamarin die Corona-Testungen. Unter den ersten 300 Besuchern erhielten zwei ein positives Ergebnis.

Die Corona-Tests sollen in Zukunft einen wichtigen Beitrag bei der Pandemiebekämpfung leisten. Daher ist ein möglichst großes Angebot an Testmöglichkeiten wichtig. Das Bobinger Testzentrum startete vor einer Woche, am Karfreitag, mit dem Testbetrieb. Geplant war, an sechs Tagen in der Woche, bei einer zweistündigen Öffnungsdauer pro Tag, rund 50 Personen zu testen. Dieses Ziel wurde bereits in der ersten Betriebswoche erreicht. 285 Tests wurden in den sechs Tagen seit Beginn des Angebotes durchgeführt, unter den Getesteten waren 31 Kinder. Eine erste Bilanz.

Bisher gab es zwei positive Bescheide. Einer davon sei eine Testung während einer bestehenden Quarantäne-Anordnung gewesen. Der zweite positive Test war von der betreffenden Person bereits befürchtet worden, da sie Kontakt zu einem Infizierten hatte. "Beide positiven Ergebnisse kamen für die Patienten nicht überraschend", sagt der Chef der Bobinger Wasserwacht, Martin Gschwilm.

Kurze Wartezeiten im Corona-Testzentrum in Bobingen

Das Bobinger Testzentrum wird von Wasserwacht und Bayerischem Roten Kreuz gemeinsam geführt. Nach einem Test, der eine Covid-Infektion anzeigt, werden sofort Maßnahmen eingeleitet. Wie Martin Gschwilm bereits bei der Eröffnung des Zentrums erklärte, wird der betreffende Patient dann darauf hingewiesen, dass er sich umgehend in häusliche Quarantäne begeben müsse. Gleichzeitig erfolge die entsprechende Meldung an das Gesundheitsamt. Von dort aus würden dann alle weiteren Maßnahmen gesteuert.

Die Verantwortlichen in Bobingen freuten sich über den gelungenen Start und seien froh, dass die Terminierung über Telefon und Internet sehr gut laufen würde. Dadurch könnten die Wartezeiten am Bobinger Testzentrum sehr kurz gehalten werden.

Öffnungszeiten im Testzentrum an der Parkstraße: Montag, Mittwoch und Freitag 17 bis 19 Uhr, Dienstag und Donnerstag 8 bis 10 Uhr und Sonntag 15 bis 17 Uhr. Anmeldung online hier oder telefonisch: 08231/85700.

