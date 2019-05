vor 53 Min.

320 Euro für einen Flecken Land: Wer bietet mehr?

Die Stadt Bobingen verkauft wieder Baugrundstücke. Die letzten gibt es gegen Höchstgebot.

Von Pitt Schurian

Sie sind schon fest am Planen. Die Stadt Bobingen hat an private Häuslebauer 26 Bauplätze für Einzelhäuser und sechs Doppelhausgrundstücke verkauft. Das Bauland nördlich der Herbststraße in der Siedlung ist fertig erschlossen. Straßen und Wege sind angelegt und sogar Straßenlaternen und Verkehrsschilder stehen schon. Auf den einzelnen Parzellen ragen Leitungen für Hausanschlüsse aus dem Boden. Sobald das Landratsamt die Baupläne der einzelnen Familien genehmigt hat, können sie mit dem Bau ihres Eigenheimes beginnen.

Ein Mietshaus gehört auch dazu

Insgesamt 53 Häuser unterschiedlichen Typs können hier auf fünf Hektar ehemals landwirtschaftlichen Grundes zwischen dem Stadtwald und der Weidenstraße entstehen. Eines wird die Stadt selbst errichten: ein einzelnes Haus mit Mietwohnungen.

Zuvor ist die Stadt groß in Vorleistung gegangen. Gute 2,2 Millionen Euro wurden für die Erschließung veranschlagt. Da ist der Grunderwerb gar nicht enthalten. Weitere 2,5 Millionen Euro wurden für die Erneuerung der Herbststraße bereitgestellt.

Jetzt läuft gerade die letzte Phase der Vermarktung. Gegen Höchstgebot werden sechs Einfamilienhausbauplätze mit jeweils rund 600 Quadratmeter Größe vergeben. Bis 6. Juni können Bewerber ihr Gebot im Rathaus abgeben. Das Mindestgebot beträgt 320 Euro. So hat es der Stadtrat beschlossen. Dies ist Teil eines komplexen Verfahrens, mit dem der Rat eine möglichst gerechte und ausgewogene Vergabe der Bauplätze sicherstellen wollte. Einheimische junge Familien sollten zum Zug kommen, aber durchaus auch Auswärtige. Soziale Aspekt sollten berücksichtigt werden und ebenso der sogenannte Bedarf des Marktes. Auch der Quadratmeterpreis wurde in Stufen angesetzt.

Punkte, Lose und eine Auktion

Nach den vom Stadtrat mehrheitlich beschlossenen Vergaberichtlinien werden 50 Prozent der Einfamilienhausbauplätze nach einem Punktesystem vergeben. 30 Prozent der Einfamilienhausbauplätze werden im Losverfahren verkauft und 20 Prozent der Einfamilienhausbauplätze gegen Höchstgebot.

Insgesamt geht es um 32 Grundstücke für Einzelhäuser, zehn Flächen für Doppelhäuser und eine Parzelle für ein Miethaus.

So wurden in einer ersten Runde im Dezember 16 Einfamilienhausbauplätze und zunächst zwei Doppelhausgrundstücke nach dem Punktesystem vergeben. Es bevorzugt Einheimische sowie soziale Aspekte. Der Grundstückspreis betrug hierbei 270 Euro für Einfamilienhaus-Parzellen und 295 Euro für Doppelhausplätze. Für nicht alle der bereitgestellten Doppelhaus-Plätze fanden sich hierbei Bewerber. Denn dazu mussten sich jeweils zwei Bewerber zu einer Bauherrengemeinschaft zusammenfinden. Im Losverfahren wurden laut Auskunft der Stadt nun im Mai zehn Einfamilienhausbauplätze und vier Doppelhausbauplätze vergeben. Hierbei kosteten die Grundstücke jeweils 320 Euro pro Quadratmeter. Hinzu kommt ein Anteil an der Grundstücksteilerschließung für Erdgas in Höhe von 1190 Euro.

Aktuell läuft das Vergabeverfahren für die letzten sechs Einfamilienhausbauplätze, die nach dem Willen des Stadtrates gegen Höchstgebot verkauft werden. Da alle Bauplätze komplett erschlossen sind, können die Käufer der Bauplätze umgehend mit dem Bau ihres Eigenheimes beginnen, wenn sie den Baugenehmigungsbescheid oder die Erklärung zur Genehmigungsfreistellung in Händen halten.

Bereits im Juni treibt der Bauausschuss der Stadt das Verfahren zur Aufstellung eines Bebauungsplanes für ein weiteres neues Baugebiet südlich der Wertachstraße voran. Hier wird die Stadt ebenfalls Bauplätze an private Häuslebauer vergeben. Zugleich wird dort eine neue Kindertagesstätte entstehen.

