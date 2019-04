vor 32 Min.

96 statt Tempo 50: Raser gibt sich als sein Bruder aus

Ein 19-jähriger Fahranfänger fährt mit knapp 100 Sachen durch Königsbrunn und gibt sich zweimal als jemand anderes aus. Nun wurde der junge Mann verurteilt.

Von Michael Lindner

Ganz schön eilig hatte es ein junger Mann im September vergangenen Jahres. Der 19-jährige Iraker war gegen 23 Uhr mit knapp 100 Sachen auf der Haunstetter Straße in Königsbrunn unterwegs. Dort liegt die Geschwindigkeitsbegrenzung bei bekanntlich 50 Stundenkilometern. Die von der Polizei gemessenen 96 waren also deutlich zu viel. Der junge Mann musste sich nun vor dem Augsburger Amtsgericht verantworten – und zwar wegen dem, was nach dieser rasanten Fahrt geschah.

Der 19-Jährige zeigte an jenem Mittwochabend den Fahrzeugschein vor, der auf einen seiner fünf Bruder ausgestellt war – und gab sich als eben jener aus. Eine Woche später musste der Angeklagte auf der Polizeiinspektion Bobingen erscheinen. Dort ging das Spielchen weiter und der Mann täuschte zum zweiten Mal eine andere Identität vor: Diesmal zeigte der 19-Jährige einen Ausweis, der einem seiner anderen Brüder gehörte.

19-Jähriger hat Angst, seinen Führerschein zu verlieren

Über seinen Verteidiger Frank Thaler räumte der Angeklagte seine Schuld vollumfänglich ein. Thaler erläuterte vor Gericht die Hintergründe der Tat: Demnach hielt sich der 19-Jährige bei Bekannten auf, als er einen Anruf erhielt, da es seiner Mutter nicht gut ging. Aus diesem Grund setzte sich der Iraker hinters Steuer und begann seine rasante Fahrt nach Hause. Da sein Mandant noch in der Probezeit war und Angst hatte, den Führerschein zu verlieren, habe er diese „Dummheit“ begangen, sagte Thaler. Die beiden zu unrecht beschuldigten Brüder des Angeklagten seien auf ihn „voll sauer“ gewesen, sagte der 19-Jährige.

Die Jugendgerichtshilfe stellte dem Iraker, der seit fast vier Jahren in Deutschland lebt und auf die Berufsschule geht, eine positive Prognose aus. Alle Praktikumszeugnisse seien vorbildlich, der 19-Jährige spreche die deutsche Sprache sehr gut und habe noch nie Probleme mit der Polizei gehabt.

Richter verurteilt den Angeklagten zu Hilfsdiensten

Richter Günther Baumann verurteilte den nicht vorbestraften Angeklagten zu insgesamt 64 Stunden Hilfsdiensten, die er innerhalb von sechs Monaten leisten muss. Damit folgte der Richter den Anträgen der Staatsanwältin und des Verteidigers Thaler. Baumann erklärte, dass es ein „starkes Stück“ sei, zwei Brüder zu belasten. Wegen der Konsequenzen – nicht nur die Strafe, sondern auch den Stress und Ärger mit der Familie – hofft der Richter, dass der 19-Jährige in Zukunft die Wahrheit sagt. Das Urteil ist rechtskräftig.

Themen Folgen