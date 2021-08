Abfall

14:26 Uhr

Streit um neue Termine: Das Problem mit dem Problemmüll

Plus Künftig wird der Problemmüll im Augsburger Land auch dienstags und donnerstags gesammelt. Das gefällt nicht allen Gemeinden, doch der Entsorger pocht darauf.

Von Maximilian Czysz

Mit dem Problemmüll gibt es ein Problem: Ab dem Herbst kann er nicht mehr allein an Samstagen an Wertstoffhöfen im Augsburger Land abgegeben werden. Das sorgt in einigen Gemeinden für Ärger.

