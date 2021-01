vor 24 Min.

Abgeordnete im Landkreis Augsburg wollen mehr elektrische Züge

Plus Fahren die Züge zwischen Augsburg und Buchloe bald auch elektrisch? Das hätte für Bahnkunden Vorteile.

Von Maximilian Czysz

Es war ein großer Schritt in Richtung Elektrifizierung im bayerischen Bahnnetz seit vielen Jahren: Seit Dezember rollen Elektrozüge auf der Bahnstrecke München und Lindau. Geht es nach den CSU-Bundestagsabgeordneten Hansjörg Durz, Volker Ullrich und Stephan Stracke, dann soll auch die Strecke zwischen Augsburg und Buchloe unter Strom. Das hätte für Bahnkunden große Vorteile.

Wer derzeit von Augsburg zum Beispiel ins Allgäu nach Kempten will, muss umsteigen. Denn bis Buchloe fahren Loks nur mit Diesel. Das soll sich ändern, wünschen sich die Abgeordneten Hansjörg Durz, Volker Ullrich und Stephan Stracke (Wahlkreis Oberallgäu).

Elektro-Züge im Landkreis Augsburg? Klimaschutz auch im Nahverkehr

Möglich machen soll den Umbau der Strecke das so genannte Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz. Grundlage dafür ist das Klimaschutzprogramm, mit dem unter anderem auch der öffentliche Nahverkehr ausgebaut werden soll. "Die Chancen stehen sehr gut, das Projekt in das Förderprogramm zu bekommen", sagt Hansjörg Durz. Der Bund übernehme 90 Prozent der Kosten für die angepeilte Elektrifizierung. Die Mittel betragen für 2021 insgesamt rund eine Milliarde Euro, im Jahr darauf doppelt so viel.

Damit die Weichen für einen Ausbau gestellt werden, müsste der Freistaat das Projekt anmelden. Vor einigen Wochen gab es dazu ein Gespräch mit der bayerischen Verkehrsministerin Kerstin Schreyer mit den CSU-Abgeordneten. Bevor sich die Ministerin einsetzt, soll laut Durz abgeklärt werden, ob nicht ein anderes Förderprogramm zum Zug kommt.

Die Bundesregierung möchte nämlich auch den Diesel von Güterverkehrsstrecken bringen. Die Abgebordneten Durz, Ullrich und Stracke drängten deshalb schon früher darauf, dass die Strecke zwischen Augsburg und Buchloe in das Programm kommt. Nach dem aktuellen Stand sei noch nichts entschieden.

Mobilität: Nur die Hälfte der Bahnkilometer in Bayern unter Strom

In der Region soll in der nahen Zukunft die Strecke zwischen Kaufering und Landsberg sowie die Strecke von Neu-Ulm über Memmingen nach Kempten elektrifiziert werden. In Bayern sind von 6427 Kilometern Streckenlänge 3301 Kilometer elektrifiziert, was einem Anteil von 51 Prozent entspricht. Das teilt die SPD-Landtagsabgeordnete Inge Aures nach einer schriftlichen Anfrage an den Landtag zum Stand der Bahn-Elektrifizierung im Freistaat mit.

