30.03.2020

Abschied nach 58 Jahren

Wechsel bei der Feuerwehr Mittelneufnach

Mehr als ein halbes Jahrhundert waren Albert Egger, Adolf Ruf und Josef Treutwein in der Fahnenabordnung der Feuerwehr in Mittelneufnach engagiert. 1968 übernahm Adolf Ruf das Amt des Fahnenträgers, nachdem er bereits einige Jahre zuvor das Amt des Fahnenbegleiters innehatte. Insgesamt kümmerte er sich 58 Jahre um die Fahne der Feuerwehr. An seiner Seite waren, ebenfalls seit 1968, Albert Egger und Josef Treutwein als Fahnenbegleiter. Mittlerweile wurden alle drei in den „Ruhestand“ verabschiedet, nachdem sie sich stets engagiert um die Fahne kümmerten und viel Freizeit investierten.

Der neue Fahnenträger ist hauptsächlich Stefan Jaschek. Eine feste Begleitung gibt es nicht, sondern wird von Feuerwehrkameraden ausgeführt, die Zeit haben. (karma)

Themen folgen