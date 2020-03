16.03.2020

Allein in der kanadischen Wildnis

Autorin Carmen Rohrbach hat in Schwabmünchen ihr Buch über eine Reise in die Einsamkeit der Natur vorgestellt

Von Reinhold Radloff

Das eigene Leben aufs Spiel setzen – das ist für Autorin Carmen Rohrbach keine Besonderheit. Ihr neuesten Buch „Mein Blockhaus in Kanada“ hat die 71-Jährige nun in der Buchhandlung Schmid in Schwabmünchen vorgestellt. Darin erzählt sie von ihrer viermonatigen Reise in die kanadische Wildnis.

Zwei Dinge begleiten Rohrbach schon ihr Leben lang: Freiheitsdrang und Liebe zur Natur. Beides lässt sie immer wieder Grenzerfahrungen machen. Die gebürtige Bischofswerderin studierte in der DDR Biologie und stellte während dieser Zeit mehrere Forschungsanträge in fremde Länder, die alle abgelehnt wurden. Der Ärger darüber war groß. Dazu kam das Gefühl, in einem Land eingesperrt zu sein, dessen Politik sie ablehnte. Sie ergriff die Flucht in den Westen. Zwei Tage schwamm sie mit einem Freund durch die Ostsee. Sie war am Ende ihrer Kräfte. Eine Boje rettete ihr das Leben. Doch der Fluchtversuch war umsonst: Ein DDR-Kriegsschiff griff Rohrbach auf und brachte sie zurück. Es folgten zwei Jahre in Dunkelhaft, dann der Freikauf und die Ausweisung. Erst damit begann für Rohrbach das Leben, das sie sich erträumt hatte.

Doch über all das verlor die Buchautorin und Dokumentarfilmerin kein Wort bei ihrem Vortrag in der Schwabmünchner Buchhandlung. Stattdessen erzählte sie in Wort und Bild von ihrer Reise nach Kanada, wo sie vier Monate allein in einer Holzhütte in den Rocky Mountains verbrachte – bei bis zu minus 48 Grad ohne Strom, Internet oder fließend Wasser.

Warum sie das gemacht hat? „Diese Situation habe ich mir schon immer vorgestellt. Ich wollte sie einfach erleben“, erzählte Rohrbach. „Ich liebe Berge, Urwälder, die unberührte Natur, in der der Mensch unwichtig ist. Ich will die harte Natur für mich haben. Dort weitet sich mein Herz, dort schärfen sich meine Sinne.“

Ein Kleinflugzeug setzte sie im Winter in der Einsamkeit ab. Im Gepäck hatte sie nicht viel mehr als ein paar Kleidungsstücke, einen Schlafsack, ihr Tagebuch und eine Kamera.

Die Lebensmittel mussten für vier Monate reichen, Holz zum Heizen war genügend da. Ein alter Ofen, ein Tisch, eine harte Britsche – mehr gab es nicht. „Ich hatte nur ein Buch dabei, um mich nicht zu sehr von der Natur, der Realität um mich herum abzulenken“, sagte die Reisejournalistin. Jeden Tag unternahm sie bei Eiseskälte im Freien Wanderungen und tat dabei, was sie am liebsten tut: beobachten. Sie sah Elche, Füchse, Wölfe und Weißkopf-Seeadler. „Ich fühlte mich vom ersten Tag an in meiner selbst gewählten Welt wohl, war nie einsam, nie gelangweilt, immer begeistert“, erzählte Rohrbach. Ich hatte das Gefühl, ein Teil der Natur zu sein. Angst hatte ich nie.“

