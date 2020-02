07.02.2020

Allgäuer Duo harmoniert auf der Bühne

Die Vivid Curls begeisterten das Publikum in Graben.

Beim Konzert in der Kulturbücherei in Graben überzeugen Vivid Curls mit ihrem Gesang

Sie singen auf Englisch, Deutsch oder Allgäuerisch. Ihre Texte sind mal lustig, mal poetisch. Sie verarbeiten tiefgründige Gedanken genauso wie humorvolle Anekdoten in ihren Liedern. Beim Konzert in der Kulturbücherei in Graben haben die beiden Musikerinnen Inka Kuchler und Irene Schindele das Publikum begeistert. Die Veranstaltung fand im Rahmen des Programms von Kulturpur Lechfeld statt.

Als Duo nennen sich die beiden Lockenköpfe Vivid Curls. Die bekennenden Chaosgenträgerinnen spielten Lieder ihres neuen Albums mit dem Titel „Nicht müde werden“ sowie einige frühere Erfolgstitel. Mit Gitarre und Gesang, der im Duett perfekt harmonierte, erzeugten sie einen puren und authentischen Akustik-Sound. Ihre Musik erinnert ein bisschen an das legendäre Duo Simon & Garfunkel – nur weiblich und allgäuerisch.

In jedem Moment war zu spüren, dass die Musik und die Botschaften, die beide Sängerinnen transportieren, von Herzen kommen. Denn wie der Titel eines ihrer älteren Lieder beschreibt, stehen die beiden Allgäuerinnen aus einem einfachen Grund auf der Bühne: „Weil mir oifach danoch isch.“ Nach mehreren Zugaben wurden die beiden Musikerinnen aus dem Allgäu mit viel Beifall in der Kulturbücherei in Graben verabschiedet.

