Andreas Reiter neuer Bürgermeister in Oberottmarshausen

Plus Andreas Reiter (CSU/Unabhängige Wähler) hat sich gegen Markus Reiter von den Freien Wählern durchgesetzt. Dem Unterlegenen war die Enttäuschung anzusehen.

Rund 50 Bürger haben in der Turnhalle in Oberottmarshausen gespannt gewartet, bis Wahlleiter und noch amtierender Bürgermeister Gerhard Mößner ( CSU/Unabhängige Wähler) das Ergebnis bekannt gab. Etwa zwei Stunden, nachdem die Wahlkabinen geschlossen hatten, waren die Stimmen ausgezählt. Das Ergebnis: Andreas Reiter (CSU/Unabhängige Wähler) ist neuer Bürgermeister von Oberottmarshausen.

Mit 56,8 Prozent der Stimmen setzte er sich gegen Markus Reiter von den Freien Wählern durch, der 43,2 Prozent der Stimmen erhielt. „Ich bin sehr erleichtert, dass das anstrengende halbe Jahr des Wahlkampfes nun vorbei ist“, sagte das neu gewählte Oberhaupt. „Wir beide haben uns sehr um die Bürger bemüht. Natürlich bin ich glücklich über den Ausgang.“

Mit seinem Sieg tritt Reiter die Nachfolge von Gerhard Mößner (CSU/Unabhängige Wähler) an. Dieser leitete 18 Jahre lang die Geschicke im Ort. Bei der Kommunalwahl vor sechs Jahren sprachen ihm 85,9 Prozent der Wähler ihr Vertrauen ausgesprochen. Doch in diesem Jahr trat er nicht mehr zur Wahl an. Stattdessen schickten die CSU gemeinsam mit den Unabhängigen Wählern den 45-jährigen Andreas Reiter ins Rennen – mit Erfolg.

Deutlich höhere Wahlbeteiligung in Oberottmarshausen

Der gebürtige Oberottmarshauser hat es sich zum Ziel gesetzt, laufende Projekte voranzutreiben, das Thema Verkehrslärm anzugehen und altersgerechte Wohn- und Lebensformen zu schaffen. Reiter arbeitet in dem mittelständischen Unternehmen Seal Concept in Bobingen und ist nebenbei Anwalt für Verkehrs- und Arbeitsrecht. Er lebt mit seiner Partnerin und den beiden Kindern in Oberottmarshausen.

Seinem Kontrahenten Markus Reiter war die Enttäuschung zwar anzusehen, dennoch blickte der 44-jährige Landwirt dynamisch in die Zukunft. „Ich habe viel investiert, aber es ist kein Beinbruch. So kann ich hoffentlich im Gemeinderat für die Entwicklung des Ortes beitragen“, sagte Reiter, der seit zwölf Jahren Mitglied im Oberottmarshauser Gemeinderat ist. Er gratulierte Andreas Reiter und bot dem Wahlsieger eine gute Zusammenarbeit an.

Die Wahlbeteiligung in Oberottmarshausen lag bei 73,7 Prozent und damit deutlich höher als bei der Wahl vor vier Jahren, als es nur 65,3 Prozent aller Wahlberechtigten in die Wahlkabinen zog. 565 von 1001 Stimmen gingen an Andreas Reiter, 429 an Markus Reiter. 7 Stimmen waren ungültig. Wahlleiter Mößner dankte allen Helfern, die zur reibungslosen Wahl beigetragen haben und gab dem neu gewählten Gemeindeoberhaupt einen Rat mit auf den Weg: „Oberottmatshausen ist nie fertig, es geht immer weiter“.

