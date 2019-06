13:35 Uhr

Angeklagter rastet nach Urteil aus und rennt auf Richterin zu

Ein 24-Jähriger wird zu einer kurzen Haftstrafe verurteilt, dann rennt er zur Richterin. Drei Personen sind nötig, um ihn unter Kontrolle zu bringen. Eine Schulklasse erlebt alles mit.

Von Michael Lindner

Es waren erschreckende Szenen, die sich am Mittwochvormittag kurz nach 9 Uhr am Augsburger Amtsgericht abgespielt haben. Richterin Sandra Dumberger hatte gerade das Urteil verkündet, als der 24-jährige Angeklagte die Fassung verlor. Er sprang unvermittelt von seinem Stuhl auf und rannte zum Richterpult.

Plötzlich machte der Mann kehrt und rannte um den Tisch herum. In der Zwischenzeit brachte sich die Richterin laut Beobachtern in Sicherheit, indem sie auf die andere Seite des Richterpults ging. Der Angeklagte soll, so sagen es verschiedene Zeugen, danach in Richtung Fenster gerannt sein. Ob er fliehen wollte, ist derzeit nicht bekannt. Dies hätte ohnehin wenig Aussicht auf Erfolg gehabt, da die Fenster abgesperrt sind und aus Panzerglas bestehen. Zudem befindet sich der Gerichtssaal 136 im ersten Stock des Gebäudes.

Der sportliche Gerichtsschreiber sowie zwei Bedienstete der Justizvollzugsanstalt Kempten überwältigten den 24-Jährigen. Dieser soll nach Informationen unserer Redaktion am Boden liegend noch um sich geschlagen haben. Weitere Justizwachtmeister waren nach einiger Zeit zur Unterstützung vor Ort, fesselten den Mann und brachten ihn in den Zellentrakt im Keller des Strafjustizzentrums. Verletzt wurde bei dem Vorfall anscheinend niemand. Der Vorfall im Gerichtssaal soll laut Prozessbeobachtern weniger als zehn Sekunden gedauert haben.

Angeklagter rastet aus – Schulklasse muss zusehen

Da eine Realschulklasse aus Bobingen samt dreier Lehrkräfte die Verhandlung gegen den 24-Jährigen verfolgte, war der Zuschauerbereich komplett gefüllt. Die Lehrer brachten ihre Schüler so schnell wie möglich aus dem Gerichtssaal. Julian Küffer ist Pressesprecher am Amtsgericht Augsburg und erklärt auf Nachfrage unserer Redaktion, dass für die Richterin "keine konkrete Gefahr" bestand.

Der deutschstämmige 24-jährige Angeklagte, der in der JVA Kempten wegen Diebstahls und vorsätzlicher Körperverletzung einsitzt, stand übrigens wegen Beleidigung vor Gericht. Er soll der Anstaltspsychologin gesagt haben, dass er schon lange keinen Geschlechtsverkehr mehr hatte und ihn sich mit ihr vorstellen könnte. Aus diesem Grund verurteilte ihn Richterin Dumberger zu einer zusätzlichen dreimonatigen Freiheitsstrafe ohne Bewährung – daraufhin rastete der Mann, der sich bis dahin fast komplett stumm verhalten hatte, aus.

Nicht der erste Vorfall vor Gericht in Augsburg

Dies ist nicht der erste Vorfall in der jüngeren Vergangenheit, bei dem ein Angeklagter die Fassung verlor. Im Sommer 2017 spuckte ein 26-jähriger Syrer nach der Urteilsverkündung – zwölf Jahre und neun Monate, weil er einen Mitbewohner mit einem Messer enthaupten wollte – auf die Richterbank. Danach warf er einen Schuh in Richtung des Staatsanwalts und versuchte, im Gerangel einem Polizeibeamten die Pistole zu entreißen. Mehrere Justizwachtmeister und Polizisten mussten den tobenden Mann bändigen und mit Handschellen fesseln. Die Staatsanwaltschaft ist überzeugt davon, dass der tobende Angeklagte sich die Pistole eines Polizisten greifen wollte, um damit die fünf Richter der Schwurgerichtskammer und den Staatsanwalt zu erschießen. Der Prozess soll im September am Landgericht stattfinden.

Nur wenige Monate zuvor, im Dezember 2016, warf ein gerade zu einer Gefängnisstrafe von sechseinhalb Jahren verurteilter Angeklagter seinen Stuhl in Richtung der Richter. Eine Justizhauptwachtmeisterin und zwei ihrer Kollegen stürzten sich auf den 21-jährigen Angeklagten, einen afrikanischen Asylbewerber, und überwältigten ihn unter Einsatz von Pfefferspray.

Die Richter bestraften den Stuhlwurf bei der Verhandlung wenige Monate später als versuchte Körperverletzung und die leichten Verletzungen, die zwei Justizwachtmeister bei der Rangelei erlitten, als vorsätzliche Körperverletzung. Die Quittung: Er muss 16 Monate länger im Gefängnis bleiben. (mit jöh)

