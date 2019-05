11:55 Uhr

Auf der Suche nach der Wahrheit bei der Weinlese

Bei der Weinlese-Veranstaltung in Graben stehen belebender Jazz und ein israelische Roman im Mittelpunkt.

Von Petra Manz

„Wer die Wahrheit im Wein finden will, darf die Suche nicht gleich beim ersten Wein aufgeben.“ – mit diesen Worten eröffnete Gastgeber Andreas Scharf die 34. Weinlese-Veranstaltung in der Gräbinger Bücherei. Auf der Suche nach der Wahrheit nahmen die fast 100 Gäste dieses philosophische Motto beim Wort und sprachen dem erlesenen Weinsortiment mit Käse- und Jazzbegleitung kräftig zu.

Etwas lichter als gewöhnlich mit Langtischen, an denen die Gäste über insgesamt fast fünf Stunden tafelten, war der Büchereiraum an diesem Abend bestückt. Tatsächlich, so war von den Veranstaltern auch zu hören, hatten sich aufgrund des Musikstils, den die Band An’d Sharp Trio & Friends zum Besten gab, die wahren Freunde des Jazz mit Hang zu edlen Tropfen und guten Büchern versammelt. Scharf versäumte es nicht, dem Publikum vorab sprichwörtlich den Bauch zu pinseln: Mit dem Jazz sei ja ein gewisser intellektueller Anspruch verbunden, der diese Zuhörer aus der breiten Masse der Menschen quasi heraushebe. Damit waren die Gäste schon gut auf den weiteren Verlauf des Abends eingestimmt und heiter, als mit dem ersten kalabrischen Weißwein „die Sonne ins Glas“ kam und sich „Pfirsich- und Zitronenaromen mit dezenten Nussakzenten“ vereinten.

Israelischer Roman „Lügnerin“ trifft einen sensiblen Nerv der Zeit

Die Band um Andreas Scharf am Kontrabass mit Vicky Konrad an der Gitarre, Schlagzeuger Hebbe Heim, Wolfi Weber mit Trompete und Saxofonist Heiner Lehmann lieferte dazu belebenden Jazz. Für den Vorleseteil, den wieder Anna Biedermann übernahm, hatte Scharf dieses Mal den Roman „Lügnerin“ der israelischen Autorin Ayelet Gundar-Goshen gewählt. Mit dem Thema „Lügen“ traf er einen äußerst sensiblen Nerv der Zeit. Denn heutzutage werden „offene Lügen in der Politik salonfähig gemacht“, bemerkte Scharf, als er in die Handlung des Romans einführte. Im Mittelpunkt steht dabei die 17-jährige Eisverkäuferin Nuphar Schalev, ein eher farblos wirkendes Mädchen, das plötzlich ins Rampenlicht gerät, als sie ein Missverständnis nicht aufklärt, die Wahrheit über den vermeintlich an ihr begangenen sexuellen Übergriff verschweigt und der Lüge so Raum zum Wachsen gibt.

In insgesamt vier Vorlesesequenzen, die die jazzigen Musikeinlagen der Band flott umrahmten, führte Anna Biedermann die Zuhörer an jenes Ereignis im Roman heran, das das Leben der Hauptprotagonistin so grundlegend verändern sollte. Sie schlüpfte gekonnt und empathisch in die Rolle von Nuphar und ließ die Zuhörer männliche verbale Gewalt und den daraus erwachsenden Frust des Mädchens hautnah nachspüren. Man war schon bei der vierten Weinsorte, einem roten Primitivo, angekommen, als der Spannungsbogen in der vierten Lesesequenz kurz vor der vermeintlichen Vergewaltigung fast am Zerreißen war. Mit dem Schrei der Protagonistin endete die Lesung. Die Lüge konnte nun ihre Wirkung in der öffentlichen Aufmerksamkeit entfalten.

Themen Folgen