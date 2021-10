Heute schon das Kuscheltier gedrückt?

Plus Am 28. Oktober ist der Tag der Kuscheltiere. Ein Plädoyer für die treuen Weggefährten unserer Kindheit.

Auch Kuscheltiere wollen einmal in den Arm genommen werden. Die Gelegenheit dazu bietet heute der internationale Tag der Kuscheltiere. Tatsächlich: In den USA wird immer am 28. Oktober der "Plush Animal Lover's Day" gefeiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen