Augsburg/Königsbrunn

12:00 Uhr

Königsbrunner Campus: So werden Roboter höflich

Plus Wie bringen wir Robotern bei, dass sie sich so verhalten und sprechen, wie wir es uns wünschen? Das ist Thema beim Vortrag von Hannes Ritschel in Königsbrunn.

Von Victoria Schmitz

Wir sprechen mit Sprachassistenten wie Alexa und geben täglich unserem Handy Anweisungen durch Berührungen. Die Idee, ein Gerät zu Hause zu haben, das sprachliche und sensorische Funktionen vereint, ist also gar nicht so weit weg. Und warum aus diesem Gerät nicht etwas machen, das uns auch noch höflich anlächelt, wenn wir ihm sagen, dass es bitte Musik abspielen oder einen Wecker stellen soll?

