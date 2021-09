Wie viel müsste Essen wirklich kosten? Forscher-Duo rechnet "wahre" Preise aus

Plus Ein Forscher-Duo berechnet, wie viel Essen kosten müsste, wenn Folgen für die Umwelt berücksichtigt würden. Im Interview erklären die beiden ihre Ergebnisse.

Herr Dr. Gaugler, Frau Michalke, sie berechnen, wie viel Lebensmittel kosten müssten, wenn man auch die Folgekosten der Produktion einbeziehen würde – beispielsweise für Klimaschäden oder die Reinigung von mit Düngemittel verunreinigtem Wasser. Fleisch müsste nach Ihrer Rechnung 173 Prozent mehr kosten, bei Bio-Fleisch wären es immer noch 113 Prozent. Bei Tomaten wären zwölf Prozent mehr fällig. Warum schneiden tierische Lebensmittel so schlecht ab?