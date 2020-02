08.02.2020

Augsburger Geschichten für Kinder

Autorin Madlen Kristina Müller stellt zwei neue Werke in der Hiltenfinger Bücherkiste vor

Von Hieronymus Schneider

Die Stammgäste der Hiltenfinger Bücherkiste kannten die Geschichte vom König von Augsburg bereits. Kinderbuchautorin Madlen Kristina Müller hatte ihr Erstlingswerk im November 2017 hier vorgestellt. Nun kam sie wieder nach Hiltenfingen und hatte gleich zwei neue Bücher im Gepäck.

Die Buchhändlerin und Hobby-Autorin schreibt kindgerechte Kurzgeschichten mit eigenen Illustrationen. Darin greift sie Augsburger Besonderheiten mit witzigen Einfällen auf und bringt sie so den Kindern näher. Der schrullige Mann, der sich als „König von Augsburg“ präsentiert, hat es ihr besonders angetan. Er tauchte im Erstlingswerk der Autorin auf.

Nun hat sie ihn in ihrem neuen Buch „Der König von Augsburg auf Europareise“ durch die Welt geschickt. Denn der König will endlich mal Urlaub machen von Augsburg. Dafür steigt er in einen Bus mit japanischen Touristen, denen er jede Menge Glück bringt. Doch am Nordkap bekommt der König Heimweh.

Ein Pilot fliegt ihn nach Augsburg zurück, wo er mit dem Fallschirm auf seinen geliebten Rathausplatz hinunterspringt. Gespannt lauschten die Kinder dieser spannenden und lustigen Geschichte, die Autorin Müller in der Hiltenfinger Bücherkiste vorlas. Doch das war nicht das Einzige, was die Kinder zu hören bekamen. Denn im dritten Buch von Müller geht es um einen Holzfäller namens Wenzel, der mit einer Hexe, Fabelwesen und Tieren kommunizieren kann. So findet er seine als Kröte verwandelte Frau Wanda und betreibt mit ihr ein Wirtshaus mit sieben Tischen – deshalb heißt der große Augsburger Stadtwald dem Kinderbuch zufolge Siebentischwald. „Dieses Wirtshaus hat es seit 1602 bis vor etwa 80 Jahren wirklich gegeben“, erklärt Müller den staunenden Kindern, die teils mit Eltern und Großeltern zur Lesung kamen.

Die Leiterin der Bücherkiste, Karin Fritz, hat alle drei Bücher von Madlen Kristina Müller zum Ausleihen erworben. Nach der Lesung kauften sich etliche Kinder die bunt bemalten Bücher und ließen sie von der Autorin höchst persönlich signieren.

Themen folgen