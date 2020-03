vor 24 Min.

Augsburger Land rückt zusammen

Nachbarschaftshilfeauch auf Facebook

In der Krise rückt der Landkreis zusammen: Die Zeitung bietet eine Plattform, um Menschen zusammenzubringen, die Hilfe benötigen und helfen können. Online haben wir als Plattform eine entsprechende Facebook-Gruppe gegründet. Wer sein Angebot in der Zeitung veröffentlichen möchte, braucht lediglich ein Mail an redaktion@schwabmuenchner-allgemeine.de schicken. Betreff „Corona: Nachbarn helfen“.

Hilfe bei Einkäufen. Kontakt: 0171/2026047.

Hilfe bei Einkäufen, Gassi gehen und Babysitten. Kontakt: sarah.donderer@web.de

Fahr- und Besorgungsdienste, Hund ausführen; Tel. 08231/90382, 0176/45967718.

Einkäufe, 0174/6920308; Einkäufe, Besorgungen, Hunde ausführen, Telefon 0151/59170173.

Einkäufe, Tel. 01520/6197552

Hilfe beim täglichen Bedarf, Tel. 0172/8205004.

Einkäufe oder Gassi gehen, Tel. 08231/9599460.

