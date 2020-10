18:13 Uhr

Augsburger stürmen vor dem Lockdown Lokale und Bäder im Landkreis Augsburg

Das Aquamarin in Bobingen rechnet am Wochenende mit vielen Augsburger Gästen.

Plus In Augsburg herrscht bereits am Wochenende Lockdown. Kommen dann mehr Menschen aus der Stadt ins Umland? In den Restaurants und Bädern im Kreis Augsburg dürfte es rund gehen.

Von Elmar Knöchel, Maximilian Czysz, Piet Bosse und Christina Görisch

Seit Freitagabend gilt in Augsburg der vorgezogene Lockdown. Bars und Restaurants in der Stadt dürfen nur noch "To-go" verkaufen. Außerdem bleiben Freizeit- und Kultureinrichtungen geschlossen. Um die Einschränkungen zu umgehen, zieht es viele Augsburger am Wochenende in den Landkreis. In den Restaurants gibt es viele Anfragen und Reservierungen. Den Bädern steht ein kompaktes Finale bevor.

Im Bobinger Hallenbad klingelte am Freitag das Telefon ununterbrochen. Viele Stammgäste und auch Schwimmer aus dem Stadtgebiet Augsburg erkundigten sich nach den Öffnungszeiten. Am Samstag und am Sonntag sind Sport- und Nichtschwimmerbecken durchgehend geöffnet. Der Kleinkinderbereich und das Solarium sind geschlossen. Eine Reservierung ist nicht möglich. Daher heißt es: Wer zuerst kommt, schwimmt zuerst. Denn es dürfen nicht mehr als 45 Menschen ins Bad. Auf der Homepage der Stadt gibt es aber einen Zähler, der die aktuelle Auslastung angibt. Maskenpflicht und Abstandsgebot gelten, außer im Becken und in den Duschen, im ganzen Hallenbad.

Telefon steht im Neusässer Titania nicht mehr still

Auch die Titania-Therme in Neusäß bereitet sich auf einen Ansturm am Wochenende vor. „Das Telefon steht überhaupt nicht still“, sagte die stellvertretende Betriebsleiterin, Petra Voßiek. Die Leute fragten vor allem, ob das Titania von dem Lockdown in Augsburg ab Freitagabend betroffen sei, und wollten noch buchen. Die beiden ersten Schichten in der Badewelt am Sonntag seien fast schon ausgebucht. Lediglich für den kurzen Abendtarif für zwei Stunden ab 19.30 Uhr stehen, laut Titania, noch ausreichend Tickets zur Verfügung. Auch die Saunadurchgänge von 16.30 bis 22 Uhr sind an den beiden letzten Tagen schon gut gebucht. Damit niemand umsonst hinfährt, empfiehlt das Titania-Team, für einen Einlass Onlinetickets zu erwerben.

Auch in der Gastronomie könnte es am Samstag und Sonntag eng werden. Alessandro Catalano vom Klosterstüble Oberschönenfeld glaubt grundsätzlich: "Alle Leute, die jetzt nicht mehr in der Stadt essen können, kommen auf's Land." Er verzeichnet einen Anstieg der Reservierungen für dieses letzte Wochenende vor der vierwöchigen Pause. Die meisten Kunden kommen aus dem Landkreis, sagt Catalano. Die Schließung treffe sein Lokal hart, aber: "Die Gesundheit geht vor." Trotzdem sei es ein harter Schlag, nach den vielen Vorbereitungen auf den Corona-Winter jetzt schließen zu müssen. "Wir wollen unsere Besucher am Wochenende nochmal glücklich machen, damit sie mit einem Lächeln nach Hause und in den Lockdown gehen können", sagt Alessandro Catalano.

Unter Mühle in Schwabmühlhausen ist am Wochenende ausgebucht

Am letzten Wochenende vor der vorübergehenden Schließung herrscht auch in der Unteren Mühle in Schwabmühlhausen reger Betrieb: "Am Samstag ist Halloween und da sind wir ausgebucht. Die Gäste kommen aus der ganzen Umgebung", sagt Heike Biechele. Dass jetzt nochmal mehr los ist, liege aber nicht am Lockdown in Augsburg, sondern daran, dass alle Restaurants im November nicht mehr bewirten dürfen. Biechele: "Die Leute gehen jetzt alle nochmal essen, weil sie mitgekriegt haben, dass das danach nicht mehr geht." Maria Dreisbach macht im Hotel und Restaurant Zeller in Königsbrunn eine ähnliche Beobachtung: "Die Gäste möchten nochmal raus und essen gehen, bevor alles geschlossen wird", sagt sie. "Seit am Mittwoch die Meldung zum Lockdown bekannt wurde, sind nochmal ganz viele Gäste gekommen."

Über den Zuspruch kann sich auch Peter Zuehlke nicht beklagen. Anfang Oktober hatte er mit seinem Bruder Andreas Zuehlke das Gut Walden in Burgwalden eröffnet. Nach nur einem Monat werden sie jetzt ausgebremst, dürfen nicht mehr bewirten. "Das alles ist eine Katastrophe für die Gastronomie", sagt Peter Zuehlke, der während des Lockdowns Essen und Getränke außer Haus anbieten will. In den vergangenen Tagen habe er auch die Verunsicherung vieler Gäste gespürt. Auch Stornierungen habe es gegeben.

Mit einem Ansturm auf das noch geöffnete Naturmuseum, den Infopavillon 955 und das Lechfeldmuseum in Königsbrunn rechnet Rebecca Ribarek vom Kulturbüro der Stadt nicht. "Die Menschen gehen eher in Restaurants oder Cafés. Die Kultureinrichtungen sind ohnehin nicht überlaufen." Wer die Räume meidet, für den gibt es auch Geschichte im Freien: Am Kulturbüro gibt es eine Schaufenster-Ausstellung zum Thema "75 Jahre Kriegsende". Gezeigt wird ein kleiner Teil der Ausstellung, nämlich Sterbebilder und Briefe von Kriegsopfern.

