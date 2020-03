vor 36 Min.

Aus Bettbezügen werden Corona-Schutzmasken genäht

So schauen die Masken aus, die in Heimarbeit genäht wurden.

100 Freiwillige nähen Masken für das Johann-Müller-Altenheim in Langerringen und das Haus Lechfeld in Untermeitingen. Teils aus Bettbezügen.

Von Hieronymus Schneider

In der Coronakrise ist auch Eigeninitiative und freiwillige Hilfe gefragter denn je. Ein schönes Beispiel von Hilfsbereitschaft gibt es in Langerringen und Umgebung. Stiftungspfleger Michael Brzeski hat für seine Pflegekräfte im Johann-Müller-Altenheim in Langerringen und im Haus Lechfeld in Untermeitingen bereits vor geraumer Zeit 1000 textile Mund-Nasen-Schutzmasken bestellt. Diese konnten aber bisher nicht geliefert werden. Um den Engpass zu überbrücken, recherchierte er zusammen mit der Einrichtungsleiterin Iris Seifert und ihrem Leitungsteam nach Alternativen und so fanden sie eine Nähanleitung des Deutschen Hausärzteverbandes für „Behelfs-Mund-Nasenschutz“ aus waschbarem und atmungsdurchlässigem Baumwollstoff.

Schnell 100 Freiwillige gefunden

Geeignet dafür waren frisch gekaufte Bettbezüge, die in der Johann-Müller-Altenheimstiftung auf Vorrat lagerten. Zunächst bat Brzeski sein Team darum, bei nahe stehenden Menschen zu fragen, ob sie solche Schutzmasken nähen könnten. Mit den aktualisierten Hinweisen des Robert-Koch-Institutes zur Prävention von Covid-19-Erkrankungen in der stationären und ambulanten Pflege war schnell klar, dass der Bedarf für jede Pflegekraft so nicht gedeckt werden konnte.

Durch Mund-zu-Mund-Propaganda fanden sich etwa 100 Freiwillige aus Langerringen, Untermeitingen und Umgebung, die in Heimarbeit diesen Behelfs-Mund-Nasen-Schutz mit den Bettbezügen aus dem Altenheim oder auch mit eigenen Stoffen nähen.

Männer helfen mit 3D-Druckern

Ergänzend fanden sich Herren, die mithilfe ihrer 3D-Drucker einen Behelfsgesichtsschutz produzieren. Dieser bietet im Bedarfsfall einen zusätzlichen Schutz über das ganze Gesicht.





„Iris Seifert und ich sowie die Mitarbeiter sind überwältigt von dieser großen Hilfsbereitschaft und den Näherinnen unendlich dankbar“, sagt Stiftungspfleger Michael Brzeski.

Auch der Stiftungsrat ist überwältigt von dem Miteinander der Mitarbeiterschaft und der Bevölkerung. „Eine große Welle der Sympathie und Solidarität, die wir für die Stiftung erfahren dürfen“, so Dr. Alexander Meyer. Er ist der Stiftungsrat der Johann-Müller-Altenheimstiftung.

