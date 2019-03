vor 26 Min.

Aus dem Barhaus wird das M-Quadrat

Plus Mit dem M² öffnet im Untermeitinger Industriegebiet ein gastronomischer Betrieb mit neuem Konzept. Was die Betreiber planen.

Von Uwe Bolten

Der Geruch von Farbe liegt in der Luft. Auf dem grauen Boden tanzen bunte Punkte, die aus der Beleuchtungseinrichtung an der Decke gestrahlt werden. Das laute Surren eines Industriestaubsaugers ist das einzige Geräusch, das im ehemaligen Barhaus an der Siemensstraße zu hören ist. Mike Lorenz schaltet das Gerät aus, setzt sich auf einen Barhocker an einem der beleuchteten Tische. „Wir haben noch viel zu tun, um unsere Eröffnung zu begehen“, sagt der Geschäftsführer der Trend-Location M² (gesprochen: M-Quadrat), die am Freitag, 29. März, ab 17 Uhr ihre Türen öffnet.

Zusammen mit Marco Wilhelms erschafft er eine Lokalität, die für frischen Wind auf dem Lechfeld sorgen will. Lorenz ist kein Unbekannter in der Region – er hat bis 2002 die Mephisto-Bar in Klosterlechfeld betrieben. Ein Event-Lokal mit Klubcharakter „Im Vergleich zum Barhaus wollen wir ein Event-Lokal werden. Wir wollen unseren Gästen ein abwechslungsreiches Programm bieten. Neben Motto-Abenden wie Teenie-Nachlese und Fifties-Parties soll insbesondere am Donnerstag das Musikmachen im Vordergrund stehen“, blickt Lorenz auf Veranstaltungen wie Open Stage und Karaoke. Weiterhin werden Aktionen wie „Vote Your Song“ (durch die Gäste beeinflusste interaktive Musikreihenfolge im Lokal) oder „Börsenfieber“ (nachfrageorientierte Getränkepreise) für vergnügliche Stunden sorgen. „Die Musik wird einen großen Stellenwert haben. Zahlreiche DJs werden stilistisch getrennt auflegen“, beschreibt er seine Ideen mit Blick über die vergrößerte Tanzfläche, die im Lichterschein von LED- und Laserlicht erstrahlen wird. Dafür haben die Betreiber den Arbeitsplatz der DJs – wie von vergleichbaren Klubs gewohnt – erhöht in das Arrangement des Raums integriert. Den Klubcharakter unterstreicht die Tatsache, dass der Zutritt zum Lokal erst ab 18 Jahren gestattet und Sicherheitspersonal über den geordneten Ablauf wachen wird. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Neben den Veränderungen im Inneren wird der Außenbereich umgestaltet. „Geplant ist, die Außensaison am 4. Mai mit einem Live-Konzert zu beginnen“, sagt Lorenz mit Blick auf die noch im Umbau befindliche Terrasse. Seinen Gästen bietet das M² einen in der Region ungewohnten Service an. „Aus einem Umkreis von zehn Kilometern holen wir Sie mit einem Fahrzeug kostenfrei ab und bringen Sie wieder nach Hause“, sagt Lorenz und ergänzt, dass mit der Fahrt, die für mindestens drei Personen stattfindet, der Erwerb eines Verzehrgutscheins im Wert von 30 Euro verbunden ist. Das Angebot an Getränken und Speisen wollen die beiden Gastronome etwas einschränken. „Aus unserer Sicht macht es keinen Sinn, weit über 200 Cocktails anzubieten. Das reduzieren wir auf rund 70, wobei wir wöchentlich zehn als Specials anbieten wollen“, berichtet der Geschäftsführer weiter. Die Spaten-Brauerei liefert das Bier, das Weissbier stammt aus der Franziskaner-Brauerei. Das Speisenangebot werde sich auf Fingerfood beschränken. „Mehr ist bei der Küchengröße nicht realisierbar“, sagt Lorenz, stellt aber bei entsprechenden Events, insbesondere im Außenbereich, eine breitere Palette an Speisen in Aussicht. Das Lokal wird zunächst von Donnerstag bis Samstag geöffnet sein. Ab Mai verlängern sich die Öffnungstage von Mittwoch bis Sonntag.

